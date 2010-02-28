صادرات محصولات تولیدی مجتمع نخ تایر زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فرید صباحی در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر.پنج کارخانه در مجتمع نخ تایر صبا زنجان فعال هستند و مذاکرات لازم برای صادرات محصولات تولیدی این کارخانجات (نخ تایر) به سایر کشورهای جهان نیز آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 270 تن نخ تایر به کشور عراق و 40 تن دیگر نیز به صورت آزمایشی به کشور ترکیه صادر شده است، افزود: مذاکرات اولیه برای صدور نخ تایر به برخی کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی انجام شده است و محصولات این کارخانه به زودی به این کشورها صادر خواهد شد.

صباحی افزایش راندمان، کاهش ضایعات و مشتری مداری را از سیاست های مهم مدیریت این مجتمع اعلام کرد و گفت: با تلاش بی وقفه کارکنان سهم بازار محصولات نخ تایر صبا از 40 درصد به 85 درصد و راندمان تولید تنیز به 97 درصد رسیده است.

مدیرعامل مجتمع نخ تایر صبا با اعلام اینکه قبل از راه اندازی این کارخانه، کارخانجات لاستیک سازی کشور مواد اولیه خود را از سایر کشورها تامین می کردند، افزود: در حال حاضر 9 کارخانه لاستیک سازی کشور، نخ تایر مورد نیاز خود را از این مجتمع تامین می کنند و در این راستا در سه سال گذشته، 90 میلیون دلار صرفه جویی ارزی در کشور شده است.

صباحی صباحی به امضا تفاهمنامه همکاری با کشور بلاروس برای صادرات نخ تایر و خرید نایلون شش از بلاروس اشاره کرد و گفت: توسعه صادرات محصولات این کارخانجات، یکی از رویکردهای مدیریت این مجتمع است.

وی ادامه داد: هم اکنون سبد محصولات مجتمع نخ تایر زنجان افزایش یافته و در حال حاضر هشت نوع محصول برای استفاده در لاستیک سازی و تسمه نقاله در این مجتمع تولید می شود.

صباحی افزود: از جمله مهمترین محصولات این شرکت که اخیراً به مرحله تولید رسیده است، می توان از ژئوتکستایل نام برد که در راهسازی و پروژه های عمرانی مصرف می شود.