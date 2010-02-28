به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم مصلحی - رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با بیان این خبر گفت: رسوب فیزیکی بخار فرآیندی است که امکان اعمال پوشش های ظریف با ضخامت یکنواخت و سختی مناسب را در اختیار کاربر قرار می دهد.

وی افزود: رسوب فیزیکی بخار شامل سه روش مختلف رسوب دهی است که روش های تبخیر، پراکنش و قوس کاتدی از روش های به کار رونده برای انجام رسوب فیزیکی بخار است.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مهمترین مزایای استفاده از این روش را افزایش طول عمر و کیفیت پوشش ابزارهای برش عنوان کرد و گفت: رسوب فیزیکی بخار، پوششی بسیار یکنواخت را ایجاد می کند و چسبندگی پوشش با زیر لایه را در مقایسه با برخی از روش های پوشش دهی تا بیش از شش برابر افزایش می دهد.

مصلحی عمده کاربردهای رسوب فیزیکی بخار را در پوشش دهی پانچ، سخت کاری مته ها و ابزارهای برش بیان کرد و اظهار داشت: رنگ زیبای حاصل از اکثر پوشش های استفاده شده از رسوب فیزیکی بخار، امکان استفاده از آن در قطعات لوکس و دکور را دارد.