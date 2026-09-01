مسمومیت ۹ نفر با گاز کلر در یکی از استخرهای نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد که در پی گزارش مسمومیت تعدادی از شهروندان در یکی از استخرهای شهر نهاوند بلافاصله ۲ تیم عملیاتی فوریتهای پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.
کارشناسان اورژانس به محض حضور در صحنه اقدامات اولیه درمانی را برای آسیبدیدگان آغاز کرده و سپس هر ۹ نفر را برای تکمیل روند درمان و اطمینان از سلامت کامل به مرکز درمانی منتقل کردند.
طبق آخرین پیگیریها وضعیت بالینی تمامی مصدومان مساعد گزارش شده هیچگونه مشکل حادی وجود ندارد و پس از اتمام بررسیهای پزشکی ترخیص خواهند شد.
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