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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

مسمومیت ۹ نفر با گاز کلر در یکی از استخرهای نهاوند

مسمومیت ۹ نفر با گاز کلر در یکی از استخرهای نهاوند

همدان- در پی نشت و استنشاق گاز کلر در یکی از استخرهای شهرستان نهاوند ۹ نفر از بانوان دچار مسمومیت شدند که با حضور به‌موقع اورژانس ۱۱۵ تحت مراقبت‌های درمانی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد که در پی گزارش مسمومیت تعدادی از شهروندان در یکی از استخرهای شهر نهاوند بلافاصله ۲ تیم عملیاتی فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.

کارشناسان اورژانس به محض حضور در صحنه اقدامات اولیه درمانی را برای آسیب‌دیدگان آغاز کرده و سپس هر ۹ نفر را برای تکمیل روند درمان و اطمینان از سلامت کامل به مرکز درمانی منتقل کردند.

طبق آخرین پیگیری‌ها وضعیت بالینی تمامی مصدومان مساعد گزارش شده هیچ‌گونه مشکل حادی وجود ندارد و پس از اتمام بررسی‌های پزشکی ترخیص خواهند شد.

کد مطلب 6934451

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