مسمومیت ۹ نفر با گاز کلر در یکی از استخرهای نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد که در پی گزارش مسمومیت تعدادی از شهروندان در یکی از استخرهای شهر نهاوند بلافاصله ۲ تیم عملیاتی فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.

کارشناسان اورژانس به محض حضور در صحنه اقدامات اولیه درمانی را برای آسیب‌دیدگان آغاز کرده و سپس هر ۹ نفر را برای تکمیل روند درمان و اطمینان از سلامت کامل به مرکز درمانی منتقل کردند.

طبق آخرین پیگیری‌ها وضعیت بالینی تمامی مصدومان مساعد گزارش شده هیچ‌گونه مشکل حادی وجود ندارد و پس از اتمام بررسی‌های پزشکی ترخیص خواهند شد.