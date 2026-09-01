به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی عصر سه شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در هتل باباطاهر با اشاره به جایگاه ویژه این استان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی، علم، ادب و تاریخ اظهار کرد: همدان از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است و این ویژگی‌ها بارها از سوی صاحب‌نظران مورد تاکید قرار گرفته اما موضوع مهم آن است که بتوانیم برای حضور موثرتر و بهره‌وری بیشتر از ورود گردشگران به استان برنامه‌ریزی کنیم.

وی افزود: هنگامی که گردشگر وارد استان می‌شود باید شرایط به گونه‌ای فراهم باشد که علاوه بر بازدید از جاذبه‌ها مدت بیشتری در استان اقامت داشته باشد و تجربه‌ای مطلوب از سفر به همدان کسب کند و باید برنامه‌ریزی‌ها به ترغیب گردشگران برای سفرهای مجدد به این منطقه منجر شود.

معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اهمیت قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: یکی از اتفاقات مهم توجه ویژه قانون‌گذار به حوزه‌های سه‌گانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در برنامه هفتم توسعه است به‌طوری که برای نخستین‌بار مواد و احکام قانونی مشخصی برای توسعه این بخش‌ها پیش‌بینی شده که مسیر پیشرفت را هموار می‌کند.

واحدی ادامه داد: در گذشته کمتر شاهد وجود مواد قانونی مشخص برای توسعه این حوزه‌ها بودیم اما امروز با همراهی قوای مختلف و توجه ویژه دولت و مجلس ظرفیت‌های قانونی بسیار مناسبی ایجاد شده و باید از این فرصت برای ارتقای جایگاه گردشگری کشور و به‌ویژه استان همدان نهایت بهره را برد.

وی جذب سرمایه‌گذاری را پیش‌شرط اصلی جهش گردشگری دانست و خاطرنشان کرد: بخش مهمی از توسعه زیرساخت‌های گردشگری به جذب سرمایه‌گذار وابسته است و با بهره‌گیری از تجربیات موجود و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، روند جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در استان همدان با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.