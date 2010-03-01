به گزارش خبرگزاری مهر مسعود زنده روح کرمانی، دبیر اجرایی این جشنواره در مورد نمایش پوستر جشنواره‌ها گفت: جشنواره‌های فیلم، تئاتر، موسیقی و تجسمی چهار ستون هنر هستند و برای همین تمایل داشتیم پوستر این جشنواره‌ها را به عنوان بخشی از هنرهای تجسمی که توانسته پیام‌رسان چنین جریان‌های فرهنگی باشد، در یکجا به نمایش بگذاریم. همانطور که جشنواره فیلم فجر نیز از دوره بیست و پنجم این کار را انجام داد و در قالب نمایش پوستر دوره‌های قبل، نوع نگاه گرافیک نسبت به فیلم را در معرض دید عموم گذاشت.



وی در مورد چگونگی جمع آوری پوسترها ادامه داد: برای جمع آوری پوستر جشنواره فیلم فجر خیلی زود به نتیجه رسیدیم چون دبیرخانه دائمی آن با در اختیار دادن آرشیو خود، کمک زیادی به ما کرد اما در مورد تئاتر با کسری‌هایی مواجه شدیم مثل پوستر جشنواره دوم و دوازدهم که فایل آنها وجود نداشت و برای همین پوستر این دو دوره را نتوانستیم، بدست بیاوریم. همچنین به دلیل اینکه جشنواره موسیقی هیچ آرشیوی در این زمینه نداشت و تنها یک مجله در اختیار ما قرار داد که پوسترهای ارائه شده در آن قابلیت چاپ و تکثیر برای نمایشگاه را نداشتند، به صورت طبیعی نمایش پوستر جشنواره موسیقی فجر حذف شد.



زنده روح در ادامه عنوان کرد: با توجه به این کسری‌ها و پوسترهای جشنواره تجسمی فجر، بالاخره توانستیم حدود 90 پوستر از کل جشنواره‌های فجری را که تاکنون برگزار شده است، گردآوری کنیم و در نگارخانه شماره دو فرهنگسرای نیاوران نشان دهیم. در واقع می توان گفت این نمایشگاه به نوعی حال و هوای طراحی پوستر از 28 سال گذشته تاکنون را نشان می‌دهد.



دبیر اجرایی دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: اهمیت دیگر این نمایشگاه می تواند از این جهت باشد که به علت سابقه مشابه جشنواره تئاتر و سینما می توان پوسترهای آنها را بررسی کرد و نگاه سینما و تئاتر آن روزها را با دیدگاه های امروز مورد تحقیق قرار داد.



دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در موزه هنرهای معاصر، موسسه فرهنگی هنری صبا و فرهنگسرای نیاوران و چهار استان گلستان، اهواز، سمنان و یزد تا 12 اسفند درحال برگزاری است.



