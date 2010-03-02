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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۶

زیدان و مرور خاطرات تلخ :

ترجیح می‌دهم بمیرم تا اینکه ازماتراتزی عذرخواهی کنم/ او شیطان صفت است

ترجیح می‌دهم بمیرم تا اینکه ازماتراتزی عذرخواهی کنم/ او شیطان صفت است

زین الدین زیدان با اشاره به اتفاقات دیدار فینال جام جهانی گفت: ترجیح می دهم بمیرد تا اینکه به خاطر ضربه سر به سینه مارکو ماتراتزی از وی معذرت خواهی کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر، زیدان در دیدار نهایی رقابت های فوتبال جام جهانی 2006 پس از اینکه با ضربه سر به سینه مارکو ماتراتزی، مدافع تیم ملی فوتبال ایتالیا، کوبید از سوی داور با کارت قرمز مواجه شد و از زمین اخراج شد.

زیدان در گفتگو با "ال پاییس " اظهار داشت: البته من خودم را سرزنش می کنم اما باید بگویم کاری که او انجام داد از دیدگاه خودش طبیعی بود اما از نظر من غیر طبیعی بود. این اتفاقات در زمین خیلی غیرطبیعی نیست و من بارها تجربه دشنام شنیدن را داشتم. اما کار ماتراتزی جای توجیه نداشت. مادر من در آن زمان بیمار و در بیمارستان بستری بود. مردم این چیزها را نمی داند اما من در بد موقعیتی قرار داشتم.

وی افزود: پیش از این بارها به مادرم فحاشی کرده بودند اما من هرگز واکنش نشان نداده بودم. اگر طرف حساب من آدم خوبی مثل کاکا بود از او عذرخواهی می کردم اما در مورد...

زیدان گفت: اگر من بخواهم ماتراتزی مرا ببخشم به خودم و همه کسانی که از صمیم قلب دوستشان دارم بی احترامی کرده ام. من از فوتبال، از هواداران و از تیم عذرخواهی می کنم. پس از بازی به رختکن رفتم و از بازیکنان خواستم مرا ببخشند. البته این چیزی را تغییر نمی دهد اما از این بابت همه متاسف بودند. 

ملی پوش بازنشسته تیم فوتبال فرانسه در پایان گفت: من هرگز و هرگز از او معذرت خواهی نمی کنم. عذرخواهی از او باعث بی آبرویی من می شود. ترجیح می دهم بمیرم تا اینکه از او طلب بخشش کنم. بعضی از مردم شیطان صفتند و من حتی حاضر نیستم صدایشان را بشنوم.

کد مطلب 1044109

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