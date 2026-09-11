به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملا محمد محمودی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر روانسر، با ادامه تفسیر آیات ۱۲ و ۱۳ سوره مبارکه لقمان، بر ضرورت بهرهگیری از آموزههای قرآن کریم در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی تأکید کرد.
وی با اشاره به شخصیت حضرت لقمان و حکمت و اندرزهای ایشان، اظهار کرد: سخنان حضرت لقمان که در قرآن کریم نقل شده، مجموعهای ارزشمند از آموزههای اعتقادی، اخلاقی و تربیتی را در اختیار انسان قرار میدهد و میتواند الگویی مناسب برای تربیت نسل آینده باشد.
امام جمعه روانسر در تشریح آیه ۱۲ سوره لقمان، شکرگزاری را از مهمترین وظایف انسان در برابر نعمتهای الهی دانست و افزود: شکرگزاری تنها به بیان زبانی محدود نمیشود، بلکه انسان باید نعمتهایی را که خداوند در اختیار او قرار داده بشناسد و از آنها در مسیر صحیح و رضای الهی استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: توجه به نعمتهای الهی موجب افزایش معرفت انسان نسبت به پروردگار، اصلاح رفتار، تقویت روحیه تواضع و دوری از غفلت میشود و مؤمن باید همواره قدردان نعمتهای خداوند باشد.
خانواده نخستین کانون تربیت قرآنی است
ماموستا محمودی در ادامه با اشاره به آیه ۱۳ سوره مبارکه لقمان، به شیوه تربیتی حضرت لقمان در خطاب قرار دادن فرزند خود پرداخت و گفت: در این آیه نکات مهمی درباره نحوه انتقال مفاهیم اعتقادی و تربیت فرزندان وجود دارد که باید مورد توجه خانوادهها قرار گیرد.
وی افزود: تربیت صحیح باید از خانواده آغاز شود و والدین با محبت، دلسوزی، حکمت و استفاده از شیوههای مناسب، مفاهیم دینی و اخلاقی را به فرزندان خود منتقل کنند.
امام جمعه روانسر تصریح کرد: آموزههای تربیتی قرآن کریم محدود به یک دوره خاص نیست و اصولی که در این آیات بیان شده، میتواند برای تربیت نسلهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
نسبت دادن شرک به مؤمنان بدون دلیل، ظلم است
وی در بخش دیگری از خطبههای خود با تأکید بر ضرورت حفظ حرمت مؤمنان، اظهار کرد: نسبت دادن شرک به افراد بدون داشتن دلیل و حجت، اقدامی نادرست و نوعی ظلم به آنان است.
ماموستا محمودی گفت: انسان نباید بر اساس برداشت شخصی، گمان یا اطلاعات ناقص درباره ایمان و اعتقادات دیگران قضاوت کند و باید از تهمت، بدگمانی و نسبتهای ناروا به مؤمنان پرهیز شود.
وی با بیان اینکه قرآن کریم علاوه بر مسائل اعتقادی، برای اصلاح رفتار فردی و اجتماعی انسان نیز راهکارهای ارزشمندی ارائه کرده است، تأکید کرد: جامعه اسلامی با توجه و عمل به این آموزهها میتواند زمینه رشد اخلاقی و معنوی خود را فراهم کند.
هیچ دانشآموزی نباید به دلیل مشکلات مالی از تحصیل محروم شود
امام جمعه روانسر در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس در مهرماه، بر ضرورت حمایت از دانشآموزان نیازمند و کمبرخوردار تأکید کرد.
وی با اشاره به افزایش هزینههای خانوادهها برای آغاز سال تحصیلی، از خیران، نیکوکاران، خانوادهها و افراد توانمند خواست در حد توان برای تأمین نیازهای دانشآموزان نیازمند مشارکت کنند.
ماموستا محمودی کمک به دانشآموزان کمبرخوردار را اقدامی ارزشمند و نوعی مسئولیت اجتماعی دانست و افزود: نباید هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات مالی از امکانات ضروری برای تحصیل محروم بماند.
وی همچنین با اشاره به برگزاری جشن عاطفهها، از مردم خیر شهرستان روانسر خواست با مشارکت در این حرکت خیرخواهانه، زمینه برخورداری دانشآموزان نیازمند از امکانات لازم برای آغاز سال تحصیلی را فراهم کنند.
امام جمعه روانسر خاطرنشان کرد: کمک به دانشآموزان نیازمند علاوه بر رفع بخشی از مشکلات آنان، موجب تقویت فرهنگ نوعدوستی، همدلی و تعاون در جامعه میشود و میتواند زمینه همراهی بیشتر مردم با خانوادههای کمبرخوردار را فراهم کند.
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