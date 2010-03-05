رسانه های بیگانه تاثیری بر افکار عمومی ایران نمی گذارند

محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تلاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تقویت رسانه های داخلی و مقابله با جنگ نرم دشمنان با واسطه رسانه های خارجی گفت: رسانه های ما رشد و تنوع بسیار خوبی داشته و هم اکنون نیز در مراکز آموزشی مقدماتی را برای تربیت نیروهای انسانی دنبال کرده ایم که رسانه هایمان در عرصه بین المللی نیز حرفی برای گفتن داشته باشند.



وزیر ارشاد با تاکید بر اینکه هنوز با حد انتظار مطلوب فاصله داریم، گفت: ما سخنان بسیاری برای گفتن با مردم جهان داریم و باید رسانه هایمان را به جایی برسانیم که بتوانند پیام های این انقلاب را به جهان برسانند.



وی افزود: البته متناسب با این پیام مشتاقان بسیاری نیز برای دریافت سخنان انقلاب وجود دارند که باید برای انتقال این پیام به رسانه های داخلی توجه بیشتری داشته باشیم .



حسینی در ادامه درباره فعالیت رسانه های فارسی زبان خارجی گفت: درباره این رسانه ها بیش از آن چیزی که وجود دارد ، برجسته نمایی می شود در حالی که پس از وقایع اخیر و حضور با بصیرت مردم در صحنه های انقلاب مشخص شد که این رسانه ها تاثیر خاصی نداشته اند.



وزیر ارشاد افزود: مردم خود به خوبی دریافته اند که این رسانه ها اغراض مورد نظر دشمنان این کشور و انقلاب را دنبال کرده و در پی اختلاف افکنی و بهره برداری سیاسی از موقعیت هستند.

