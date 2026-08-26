به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی در حاشیه بررسی آخرین وضعیت بازار و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی در شهرستان رودان، با تأکید بر لزوم صیانت از معیشت مردم و حقوق مصرفکنندگان اظهار کرد: رودان بهعنوان یکی از قطبهای مهم کشاورزی و تأمینکننده محصولات استان، نیازمند پایش مستمر زنجیره عرضه و تقاضا است و اجازه نخواهیم داد سودجویان با گرانفروشی یا احتکار، ثبات بازار را برهم بزنند.
وی با اشاره به برنامه مشترک فرمانداری و دستگاههای نظارتی افزود: گشتهای مشترک و نظارتهای میدانی بر عملکرد واحدهای صنفی و توزیعکنندگان کالاهای اساسی تشدید میشود و تعامل تنگاتنگ با ادارهکل تعزیرات حکومتی هرمزگان برای رسیدگی سریع و قانونی به پروندههای تخلف، اولویت اصلی مدیریت شهرستان است.
در همین راستا، «مهدی طیبی» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان نیز از آمادگی کامل این مجموعه برای تقویت چتر نظارتی در رودان خبر داد و گفت: تعزیرات حکومتی در راستای حفظ سلامت اقتصادی، با تمام ظرفیت در کنار دستگاههای اجرایی شهرستان خواهد بود و با هرگونه اخلال در بازار، احتکار و عدم رعایت نرخهای مصوب برخورد قانونی و بازدارنده خواهد کرد.
بر اساس این تصمیمات، مقرر شد با همافزایی دستگاههای نظارتی و قضایی، گشتهای بازرسی بهصورت سرزده و مستمر در سطح بازار شهرستان رودان فعال شوند تا روند توزیع اقلام ضروری و دسترسی عادلانه شهروندان به کالاها با قیمت مصوب تضمین شود.
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