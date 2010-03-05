به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن انصاریفرد در نخستین نشست بررسی مسائل فوتبال کشور و آسیب شناسی لیگ برتر با بیان اینکه دیدگاه‌ها در فوتبال ایران با فوتبال اروپا متفاوت است، افزود: فوتبال به مباحث اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی مربوط است اما ما همه را فراموش کرده‌ایم. مثلا در یک نظر سنجی روزنامه‌ای مشخص شد نتایج تیم پرسپولیس بین 23 تا 27 درصد در پایین آمدن نمرات دانش آموزان تاثیر دارد که این نشان دهنده اجتماعی بودن پدیده فوتبال است.

درآمدزایی فوتبال در ایران نادیده گرفته می شود

وی با بیان اینکه قهرمانی آرژانتین در جام جهانی 1987 باعث شد دیکتاتوری این کشور چهار سال دیگر ادامه پیدا کند، افزود: کدام پدیده در دنیا سراغ دارید همانند فوتبال تا این اندازه اشتغال‌زایی کند. مدیر، مربی، بازیکن، باشگاه‌های مختلف، فدراسیون، برگزار کننده مسابقات و ... تمام مسائلی است که به اشتغال‌زایی مربوط می شود. در فوتبال هم درآمدزایی ایجاد می شود و هم هزینه که در ایران این عوامل نادیده گرفته می‌شود.

مدیرعامل باشگاه راه آهن ادامه داد: متاسفانه در فوتبال ایران شهرآورد را وسط هفته برگزار می کنند و طوری بلیت فروشی می کنند تا یکسری از تماشاگران به ورزشگاه نروند و سکوها خالی باشد. در فوتبال دنیا از ظرفیت استادیوم و حضور تماشاگران به بهترین شکل استفاده می شود اما ما از این مسائل بهره برداری نمی کنیم.

تعادل نداشتن بین عوامل فوتبال به رشد این رشته ضربه می زند

وی با اشاره به اینکه ما تنها اسم لیگ حرفه‌ای داریم که در این بین به مربی و بازیکن پول خوبی پرداخت می شود اما بقیه عوامل مانند داور، مدیران و ... تحت فشار قرار دارند، خاطرنشان کرد: تعادل بین عوامل فوتبال ما وجود ندارد که این مسئله به رشد آن ضربه می زند.

انصاریفرد با بیان اینکه در فوتبال باید بتوانیم گفتگو کنیم اما هیچ وقت در فوتبال ما 10 مربی یکدیگر را قبول ندارند، همچنین مسئولان فدراسیون برای این از کارشناسان دعوت نمی کنند که گمان می کنند خودشان بهتر از آنها می فهمند، تصریح کرد: در این شرایط باید این تابو را با کمک رسانه‌ها که از دیدگاه AFC یکی از عوامل مهم، تاثیرگذار و تغییر دهنده در فوتبال است، شکسته شود.

تیم ملی به جام جهانی نرفت که نرفت

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه تیم ملی ایران به جام جهانی نمی رود و بعد یکی از مدیران فدراسیون می‌گوید تیم ملی به جام جهانی نرفت که نرفت! به مردم، جوانان و علاقه‌مندان به فوتبال وقتی چنین صحبت‌هایی را می شنوند، چه احساسی دست می دهد؟ قطعا خیلی از ناهنجاری‌های اجتماعی از دریچه فوتبال است.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس ادامه داد: زمانی که در باشگاه پرسپولیس بودم بسیاری از جوانان را می دیدم که فقط عاشق پرسپولیس بودند اما در این باشگاه ظرف پنج سال، هفت تاهشت مدیر عوض می شود که با این شکل مدیریت باید پرسید این فوتبال به کجا می رود؟ این گونه می شود که تعداد تماشاگران برای تماشای یک بازی ملی کمتر از 300 نفر می شود.

فوتبال باید سیستمی اداره شود نه سلیقه‌ای

وی با اشاره به صحبت پیتر ولاپان که به دادکان گفته بود فوتبال را مجانی نکنید، اظهار داشت: ما در همه موارد فقط مدعی هستیم. شما به کشور آلمان نگاه کنید در 107 سال فدراسیون آن تنها 7 مدیر عوض کرده که آن هم به خاطر فوت آنها بوده است. در آنجا سیستم حاکم است و سلیقه مدیران هیچ نقشی ندارد که بگویند رئیس جدید آمده و می خواهند با سلیقه خودش کار را اداره کند.

انصاریفرد با بیان اینکه همه مدعی هستند که نباید از بیت المال استفاده شود، افزود: در راه آهن کدام عوامل برای درآمدزایی و خصوصی سازی وجود دارد. در کشور ما یک باشگاه 16 میلیارد هزینه سالانه دارد و باشگاه من یک میلیارد، در این شرایط چگونه می توانیم با هم رقابت منصفانه داشته باشیم؟! باشگاه‌های خصوصی مانند ابومسلم، استقلال اهواز و استیل آذین کدام درآمد را دارند که بخواهند به صورت خصوصی خود را اداره کنند.

صداوسیما مقصر عدم پرداخت حق پخش‌ها نیست

وی افزود: در دنیا باشگاه‌ها 70 درصد درآمد خودرا از تلویزیون می گیرند اما در ایران بودجه‌ای برای حق پخش در نظر گرفته شده است که بخش اندکی از آن به باشگاه می رسد. اگر یک باشگاه از منابع دولتی استفاده نکند چگونه می تواند 700 میلیون بابت یک بازیکن پرداخت کند؟ البته باید بودجه‌ای در مجلس برای حق پخش تصویب شود، نه به فوتبال بلکه به همه رشته‌ها.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال کشورمان با بیان اینکه "صداوسیما در این مورد مقصر نیست زیرا این سازمان هم دولتی است نه خصوصی که بودجه‌اش از پیش تعیین شده باشد"، اظهار داشت: در زمان مدیریت در باشگاه پرسپولیس حتی برای دریافت حق پخش با مسئولان ارشد نظام هم مذاکره کرده و به نتایج مثبتی هم در این خصوص دست یافتیم. متاسفانه این مسائل توسط مدیرعامل بعدی باشگاه پرسپولیس پیگیری نشد.

آسیب‌های فوتبال بسیار زیاد است

وی با بیان اینکه آسیب‌های فوتبال بسیار زیاد است، خاطرنشان کرد: لیگ برتر ما تنها نام حرفه‌ای را یدک می کشد و ما در ساخت و ساز، مدیریت، برنامه ریزی و ساختار مشکلات زیادی داریم. باید مسئولان امر با دلسوزی و داشتن دغدغه و همچنین با استفاده از نظر کارشناسان و الگوهای شایسته دنیا در صدد رفع این معایب برآیند.

انصاریفرد در ادامه تصریح کرد: باید سازمان و فدراسیون فوتبال برای آسیب شناسی مشکلات فوتبال و لیگ برتر دست به کار شده و در نشست‌های جداگانه با صنف‌های مختلف حاضر در فوتبال از جمله مدیران، مربیان و بازیکنان و کارشناسان، نقاط ضعف‌ها را شناسایی و برای رفع آن گام بردارند.

در برزخ هستیم

وی تصریح کرد: تیم‌های مانند راه آهن در برزخ هستند و هر روز بحث واگذاری آنها به شهرهای دیگر شنیده می شود. حتی در مجلس یکی از نمایندگان محترم گفت فلانی چه کاره است، وقتی رئیس جمهوری دستور انتقال باشگاه راه آهن را داده است، با این انتقال مخالفت می کند.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس با اشاره به اینکه استقلال و پرسپولیس که دو باشگاه بزرگ ایران هستند، هنوز از امکاناتی مانند زمین تمرین اختصاصی برخوردار نیستند، در این مورد اضافه کرد: متاسفانه آنهایی که خیلی علاقمند به انتقال تیم‌ها هستند، به تیم‌های بومی خود که علاوه بر داشتن تاریخچه، اسامی با معنایی هم دارند، توجه نمی کنند، تیم‌هایی که حتی پول اتوبوس برای سفر ندارند. با این شرایط نمی دانم آنها چگونه می خواهند در لیگ برتر تیمداری کنند؟

نه سر پیازیم و نه ته پیاز

وی با اشاره به امکانات و تاسیسات باشگاه راه آهن گفت: در این شرایط هم وقتی نمایندگان AFC برای بازدید از امکانات باشگاه‌های ایرانی به کشورمان می آیند، مسئولان فدراسیون باشگاه راه آهن را به عنوان یک باشگاه حرفه‌ای در ایران معرفی می کنند، درصورتی که ما نه سر پیازیم و نه ته پیاز. زیرا نه سهمیه آسیایی گرفته‌ایم و نه در این مسابقات حضور داریم. با وجود داشتن این امکانات باشگاه ما در خطر انتقال به استان‌های دیگر قرار دارد!

مدیرعامل باشگاه راه آهن اظهار داشت: تا امروز اجازه ندادیم راه آهن به شهرستان‌های دیگر منتقل شود. حتی در زمان افتتاح یکی از طرح‌ها برای دقایقی با آقای احمدی نژاد در مورد محاسن انتقال تیم راه آهن به جنوب‌شهر (شهرری) صحبت کردم و ایشان هم با این مسئله موافقت کردند و قرار شد تیم به شهرری برود اما هنوز امکانات لازم برای برگزاری مسابقات راه آهن در شهرری مهیا نشده است.

نگذاریم دیگران برای‌مان تصمیمگیری کنند

وی افزود: پس از نشست‌های مختلف با مسئولان و مدیران شهرری، قرار شد با حل مشکلات موجود بازی‌های ما در ورزشگاه طالقانی برگزار شود. در این یک سال و نیم هزاران بار پیگیر حل مشکلات بوده‌ایم و امیدواریم در سال جدید کارهای آماده سازی این ورزشگاه انجام شود تا ما در فصل آینده مسابقات خود را با حمایت هواداران شهرری در این ورزشگاه برگزار کنیم.

انصاریفرد در پایان در مورد اساسنامه فدراسیون فوتبال که خودش به عنوان یکی از اعضای کمیته انتقالی در تدوین آن نقش داشته است، گفت: در آن شرایط سخت که فیفا هم به ما فشار زیادی می آورد، عوامل تدوین این اساسنامه تمام تلاش خود را به کار بستند. در مجموع باید بگویم تنها کسی که می تواند فوتبال ایران را نجات دهد، خودمان هستیم و هیچ کشور خارجی نمی آید برای موفقیت ما گام بردارد.