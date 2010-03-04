برگزاری جشن میلاد النبی (ص) در دهلی نو

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم که با حضور دکتر مفتی مکرم احمد امام جماعت و خطیب مسجد جامع فتحپوری، حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی امام جمعه شیعیان دهلی، مولانا عمید الزمان قاسمی، محمد ادیب نماینده مجلس هند، حجت‌الاسلام دکتر مهدوی نماینده جامعه‌المصطفی العالمیه، آقای دهگاهی مسئول خانه فرهنگ ایران و برخی از شخصیت‌ها و علمای دیگر برگزار شد، دهگاهی در سخنانی ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد (ص) گفت: در اولین روز از هفته وحدت اسلامی قرار داریم. امام خمینی (ره) 12 تا 17 ربیع الاول را به نام هفته وحدت نامگذاری کرده‌اند و این اقدام برای نزدیک کردن قلبهای همه مسلمین جهان بود. در تاریخ حیات بشر برخی حوادث و رویدادها وجود داشته‌اند که حیات بشری را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند.

در ادامه این مراسم دکتر عظیم امروهوی از شاعران مشهور اردو زبان هند، اشعار خود را که در مدح پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) سروده بود، برای حاضرین قرائت کرد.

محمد ادیب نماینده مجلس هند در سخنانی گفت: برای اتحاد و وحدت مسلمانان چه روزی بهتر از امروز؟ در این روز است که منجی بشریت به دنیا آمد و مردم جهان را با ندای انسانیت و اخوت تعلیم داد. حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) برای وحدت مسلمانها تلاش کردند، تا آنجا که حق خلافت حضرت علی (ع) به عنوان نخستین خلیفه به ایشان نرسید ولی ایشان اقدامی نکرد و برای وحدت امت سکوت کرد.

مولانا دکتر مفتی مکرم نیز در سخنانی ضمن تشکر از فعالیتهای خانه فرهنگ ایران که این مراسم را در ایام میلاد پیامبر اسلام (ص) برگزار کرده است، گفت: ما مسلمانان باید در زندگی خود سیره پیامبر اسلام (ص) را الگوی خود قرار دهیم و اگر روش ما هم مانند پیامبر اسلام (ص) گردد، غیر مسلمانان هم جذب اسلام خواهند شد.

دکتر مهدوی نیز درباره موضوع هفته وحدت اسلامی گفت: پیرامون وحدت اسلامی چهار نوع قرائت و چهار نظر وجود دارد که خوب است به این چهار نوع نگاه توجه کنیم.

وی اظهار داشت: یک دیدگاه این است که وحدت مسلمین یعنی یکی شدن عقائد و مناسک مسلمین، مسلماً چنین وحدتی نه ممکن است و نه به آن توصیه شده است. زیرا عقائد و مناسک مسلمین در جزئیات از نظر تطبیق آنقدر متفاوت است که جمع کردن آنها نوعاً و عرفاً ممکن نیست، البته تردیدی نیست که مسلمانان در عقائد و مناسک اصلی اختلاف اصولی با هم ندارند، ما در اصول و فروع دین برای فرقه‌های مسلمین اختلافی مشاهده نمی‌کنیم.

دومین تفسیر وحدت مسلمین به معنی بی‌تفاوتی نسبت به عقائد و مناسک یکدیگر است. معمولاً چنین دیدگاهی را کسانی مطرح می‌کنند که در مکاتب لیبرالی تحصیل کرده‌اند و اعتقادشان بر این است که باید از هر نوع عقیده و مناسکی آزاد شد تا بتوان وحدت برقرار نمود. طبعاً چنین وحدتی هم مورد نظر اسلام و علماء اسلام و مسلمین نمی‌باشد. اسلام به مرزهای اعتقادی و عملی در رفتار معتقد است و برای یک مسلمان این اجازه را نمی‌دهد که نسبت به عقائد و مناسک خود بی‌اعتناء باشد.

سومین قرائت از وحدت، وحدت به معنای وحدت سیاسی در جهان اسلام است، چنین وحدتی را معمولاً در میان رهبران سیاسی کشورهای اسلامی جستجو می‌کنند. گرچه چنین وحدتی اگر تحقق پیدا کند امر مطلوبی است اما به دلایل مختلفی که ما و شما به خوبی بر آن واقفیم چنین وحدتی در شرایط فعلی بسیار بعید و دور از دسترس است. بسیاری از سیاستمداران جهان اسلام به دنبال این بودند که بین رهبران کشورهای اسلامی در سیاستهای کلان وحدت برقرار کنند اما نفوذ استعمار و دشمنان اسلام در بین برخی از این رهبران مانع تحقق چنین وحدتی تاکنون شده است.

اما چهارمین نوع قرائت از وحدت که مورد نظر امام خمینی (ره) است وحدت مسلمین به معنای مقابله با دشمنی‌ها و کینه‌توزیها بین مسلمانان است. امام به دنبال این بودند که مسلمین اگر به دشمنان اصلی توجه کنند هرگز به خود اجازه نمی‌دهند که بین خودشان دشمنی کنند لذا ایشان گامهای عملی را برای چنین وحدتی برداشتند. روزی که در ایران انقلاب پیروز شد بعضی‌ها به امام پیشهاد کردند که باید نام این انقلاب ، انقلاب شیعی باشد اما امام فرمودند؛ این انقلاب ، انقلاب اسلامی است و به همه مسلمانها تعلق دارد.