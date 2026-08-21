به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجیلویی عصر جمعه در همایش اقتدار هیئت ورزش‌های رزمی با اشاره به نقش و جایگاه والای رشته ورزش‌های رزمی در تربیت نسل جوان اظهار کرد: هنرهای رزمی فقط به مشت، ضربه و فنون بدنی خلاصه نمی‌شود بلکه این ورزش یک مکتب عمیق انسان‌سازی است که در آن هزاران جوان علاوه بر فراگیری فنون دفاع شخصی، دفاع از ارزش‌های اخلاقی و اسلامی را نیز تمرین می‌کنند.

وی با بیان اینکه ظرفیت عظیم اجتماعی ورزش‌های رزمی در استان نیازمند نگاه راهبردی و کلان مسئولان است، افزود: درخواست ما از مدیران ارشد استان و نمایندگان مجلس فراتر از کمک‌های موردی و موقت است و ما خواستار یک نگاه ساختاری و همه‌جانبه هستیم که ورزش‌های رزمی را از حاشیه به متن تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان ورزشی استان منتقل کند.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان همدان تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در ورزش‌های رزمی هزینه نیست بلکه یک فرصت طلایی برای صیانت از جامعه و ایجاد نشاط در میان نسل جوان به شمار می‌رود و در صورتی که مسئولان ارشد استان و نمایندگان محترم مجلس پشتوانه این جریان ورزشی باشند در واقع از یک ارتش بزرگ فرهنگی حمایت کرده‌اند.

حاجیلویی با اشاره به برنامه‌ها و چشم‌انداز پیش‌روی این هیئت گفت: هدف و چشم‌انداز اصلی ما تبدیل همدان به قطب ملی هنرهای رزمی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای میزبانی از مسابقات معتبر ملی و بین‌المللی است چراکه همدان با تاریخ ۷ هزار ساله و پیشینه غنی فرهنگی خود شایستگی تبدیل شدن به پایگاه رویدادهای بزرگ ورزشی را دارد.

وی بر ضرورت اتحاد، همدلی و بهره‌گیری از تجربه پیشکسوتان تاکید کرد و یادآور شد: پیروزی واقعی تنها در کسب مدال خلاصه نمی‌شود بلکه ارزش حقیقی در رفاقت، فداکاری و همدلی است. در همین راستا، دست برادری و همکاری خود را به سوی تمامی رؤسای هیئت‌ها، مربیان دلسوز، داوران محترم و پیشکسوتان دراز می‌کنیم تا بنیان‌های این هیئت بر پایه تجربه و خرد جمعی بزرگان این رشته استوار شود.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان همدان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر به‌ویژه شهیدان والامقام «زمانی» و «قادری»، تصریح کرد: این شهیدان بزرگوار الگوهای جاودان اخلاق و ایثار در جامعه ورزشی هستندو ما ورزشکاران با پیروی از مکتب عاشورا و ولایت عهد می‌بندیم که برای اعتلای نام ایران اسلامی و توسعه ورزش استان دل‌هایمان را برای اتحاد یکپارچه کنیم.

حاجیلویی در پایان از تلاش‌ها و همراهی‌های تمامی دست‌اندرکاران، ورزشکاران و به‌ویژه هیئت انجمن‌های ورزشی استان در برگزاری شایسته این همایش قدردانی کرد.