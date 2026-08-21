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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷

همدان می‌تواند به قطب ملی ورزش‌های رزمی تبدیل شود

همدان می‌تواند به قطب ملی ورزش‌های رزمی تبدیل شود

همدان-رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان همدان گفت: با حمایت راهبردی مسئولان و ارتقای زیرساخت‌ها، همدان می‌تواند به قطب ملی و پایگاه مسابقات بزرگ هنرهای رزمی کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجیلویی عصر جمعه در همایش اقتدار هیئت ورزش‌های رزمی با اشاره به نقش و جایگاه والای رشته ورزش‌های رزمی در تربیت نسل جوان اظهار کرد: هنرهای رزمی فقط به مشت، ضربه و فنون بدنی خلاصه نمی‌شود بلکه این ورزش یک مکتب عمیق انسان‌سازی است که در آن هزاران جوان علاوه بر فراگیری فنون دفاع شخصی، دفاع از ارزش‌های اخلاقی و اسلامی را نیز تمرین می‌کنند.

وی با بیان اینکه ظرفیت عظیم اجتماعی ورزش‌های رزمی در استان نیازمند نگاه راهبردی و کلان مسئولان است، افزود: درخواست ما از مدیران ارشد استان و نمایندگان مجلس فراتر از کمک‌های موردی و موقت است و ما خواستار یک نگاه ساختاری و همه‌جانبه هستیم که ورزش‌های رزمی را از حاشیه به متن تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان ورزشی استان منتقل کند.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان همدان تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در ورزش‌های رزمی هزینه نیست بلکه یک فرصت طلایی برای صیانت از جامعه و ایجاد نشاط در میان نسل جوان به شمار می‌رود و در صورتی که مسئولان ارشد استان و نمایندگان محترم مجلس پشتوانه این جریان ورزشی باشند در واقع از یک ارتش بزرگ فرهنگی حمایت کرده‌اند.

حاجیلویی با اشاره به برنامه‌ها و چشم‌انداز پیش‌روی این هیئت گفت: هدف و چشم‌انداز اصلی ما تبدیل همدان به قطب ملی هنرهای رزمی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای میزبانی از مسابقات معتبر ملی و بین‌المللی است چراکه همدان با تاریخ ۷ هزار ساله و پیشینه غنی فرهنگی خود شایستگی تبدیل شدن به پایگاه رویدادهای بزرگ ورزشی را دارد.

وی بر ضرورت اتحاد، همدلی و بهره‌گیری از تجربه پیشکسوتان تاکید کرد و یادآور شد: پیروزی واقعی تنها در کسب مدال خلاصه نمی‌شود بلکه ارزش حقیقی در رفاقت، فداکاری و همدلی است. در همین راستا، دست برادری و همکاری خود را به سوی تمامی رؤسای هیئت‌ها، مربیان دلسوز، داوران محترم و پیشکسوتان دراز می‌کنیم تا بنیان‌های این هیئت بر پایه تجربه و خرد جمعی بزرگان این رشته استوار شود.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان همدان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر به‌ویژه شهیدان والامقام «زمانی» و «قادری»، تصریح کرد: این شهیدان بزرگوار الگوهای جاودان اخلاق و ایثار در جامعه ورزشی هستندو ما ورزشکاران با پیروی از مکتب عاشورا و ولایت عهد می‌بندیم که برای اعتلای نام ایران اسلامی و توسعه ورزش استان دل‌هایمان را برای اتحاد یکپارچه کنیم.

حاجیلویی در پایان از تلاش‌ها و همراهی‌های تمامی دست‌اندرکاران، ورزشکاران و به‌ویژه هیئت انجمن‌های ورزشی استان در برگزاری شایسته این همایش قدردانی کرد.

کد مطلب 6923051

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    نظرات

    • IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
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      چه گيري دادن قطب ملي بسازن از هر چيزي هر شهري ليگ حرفه اي داره مسابقاتم به روال معمول در سطح كشور اجرا ميشود اگرم قرار هست قطب شود بايد مربي تيم ملي اون ورزش ها در اون محل باشد بقيه هم قبول داشته باشند ..

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