رقابت ۳۷۳ داوطلب آزمون سراسری در شهرستان درگزین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلطانی ابراهیمیان فرماندار درگزین، به همراه مهدی کریمی مخصوص مدیر آموزش و پرورش شهرستان با حضور در مدرسه دخترانه تربیت و مدرسه پسرانه ابوریحان از نزدیک در جریان روند برگزاری آزمون سراسری و نحوه خدماترسانی به داوطلبان قرار گرفتند.
براساس برنامهریزی سازمان سنجش آموزش کشور آزمون گروههای آزمایشی علوم تجربی، هنر و زبانهای خارجی روز گذشته برگزار شد؛ بهطوریکه داوطلبان گروه علوم تجربی در نوبت صبح و داوطلبان گروههای هنر و زبانهای خارجی در نوبت بعدازظهر به رقابت پرداختند و آزمون داوطلبان گروههای علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی نیز صبح امروز برگزار شد.
در مجموع ۳۷۳ داوطلب در ۲ حوزه امتحانی شهرستان درگزین در آزمون سراسری شرکت کردند که از این تعداد ۲۱۶ نفر دختر و ۱۵۷ نفر پسر بودند.
فرماندار و مدیر آموزش و پرورش درگزین در جریان این بازدید با عوامل اجرایی، نیروهای انتظامی و کادر پزشکی مستقر در حوزهها گفتوگو کرده و وضعیت تامین امنیت، امکانات و شرایط رفاهی داوطلبان را بررسی کردند.
سلطانی ابراهیمیان همچنین با آرزوی موفقیت برای تمامی شرکتکنندگان، بر ضرورت فراهمسازی محیطی آرام، ایمن و بدون دغدغه برای داوطلبان آزمون سراسری تاکید کرد.
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