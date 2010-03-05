شورای نشریات دانشگاهی کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا صالحی ظهر جمعه در حاشیه برگزاری سومین جشنواره نشریایی دانشجویی منطقه 10 در علی آباد کتول افزود: هر سال به صورت مرتب جشنواره نشریات دانشگاهی در سطح مناطق 14 گانه و هر دو سال یکبار جشنواره سراسری نشریات در سطح ملی در کشور برگزار می شود.

وی اظهار داشت:‌ دانشگاه آزاد اسلامی از لحاظ شاخصهای فرهنگی در سطح دانشگاههای کشور اعم از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی زیرمجموعه وزارت علوم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رتبه اول را داراست و در بین 50 وزارتخانه و دستگاههای اجرایی کشور در سه سال پیاپی رتبه برتر اقامه نماز را به خود اختصاص داده است.

صالحی از آغاز یک نهضت مسجد سازی در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و ساخت بیش از 100 مسجد در سطح واحدهای دانشگاهی را یک نماد تمام عیار فرهنگی برشمرد .

وی با تبیین جایگاه معاونت فرهنگی و ماموریت و وظایف آن اظهار داشت:‌ از سالهای گذشته بحث نشریات دانشگاهی در سرلوحه کار و فعالیت های معاونت فرهنگی دانشگاه قرار گرفته و نقش آن در تدوین آیین نامه نشریات دانشگاهی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بسیار برجسته و چشمگیر بوده است که اکنون این آیین نامه از سوی شورای انقلاب فرهنگی به تمام دانشگاههای کشور ابلاغ شدو مدار و محور فعالیت های اساتید و دانشجویان در عرضه نشریات شده است .

مدیرکل امورفرهنگی و فوق برنامه دانشگاه آزاد، تاسیس پژوهشکده قرآن و عترت، برگزاری مسابقات سراسری قرآن با حضور بیش از 200 هزار دانشجو در سطح واحدهای دانشگاهی، مجلات تخصصی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی را از دستاوردهای حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در سالهای اخیر عنوان کرد.

وی افزود: برخلاف میل مخالفان توسعه آموزش عالی از طریق نهادهای غیردولتی، در هر نقطه از کشور چراغ فروزانی بنام دانشگاه آزاد اسلامی پرتو افشانی می کند که واحد علی آباد کتول یکی از این چراغ هاست.

وی یادآورشد: ‌غیرباور است که در یکی از شهرستانهای دور از مرکز، یک واحد دانشگاهی با این گستردگی و نظام هماهنگ آموزشی با آراستگی خاص و با درجات علمی قابل قبول وجود داشته باشد.