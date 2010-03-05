وزارت نیرو در مورد مصوبات آب استان یزد کوتاهی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، صدوقی در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد اظهار داشت: فاز دوم خط انتقال آب به استان یزد حقی است که دولت با مصوبات خود در سفرها برای مردم یزد ایجاد کرده و بدنه دولت باید در راستای تحقق این حق و این مصوبه گام بردارد.

وی از مسئولان استان یزد به ویژه استاندار خواست: نسبت به پیگیری این طرح توجه ویژه و مضاعف داشته باشند.

صدوقی آب را حیاتی ترین و اصلی ترین مسئله استان یزد دانست و افزود: امیدواریم در سفری که رئیس جمهور و هیئت دولت به استان یزد خواهند داشت، تحقق این خواسته و مصوبه در اولویت قرار گیرد و وعده های مردم به مسئولان جنبه عملی به خود بگیرد.

نرخ اجناس نباید تحت تاثیر هدفمند کردن یارانه افزایش یابد

خطیب جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه عده ای سودجو با سو استفاده از هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام به افرایش قیمت‌ ها کرده اند، اظهار داشت: این قانون هنوز اجرایی نشده و در صورت اجرا نیز قوانین و مقررات خود را خواهد داشت بنابراین هیچ فردی اجازه ندارد تحت لوای این نام اقدام به افزایش قیمت ها کند.

صدوقی خاطرنشان کرد: هدفمند کردن یارانه ‌ها کاری مثبت و مفید است و اجرای آن نیاز به شهامت دارد که البته این شهامت در دولت دهم وجود دارد اما مسئولان اجرایی نباید اجازه دهند مردم با سوء استفاده برخی تحت فشار قرار گیرند و نسبت به این طرح بدبین شوند.

مردم با منابع طبیعی در حفظ و توسعه منابع طبیعی همکاری کنند

نماینده ولی فقیه در استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود همچنین بر همکاری مردم با منابع طبیعی در طول این هفته و بقیه ایام سال در راستای حفظ، نگهداری و توسعه منابع طبیعی و فضای سبز تاکید کرد.

صدوقی همچینین خاطرنشان کر د: البته مردم در کاشت نهال به راهنمایی و توصیه کارشناسان توجه داشته باشند و نهالهای موردنظر خود را با توجه به شرایط آبی، جوی و جغرافیایی استان یزد غرس کنند.

وی با اشاره به اینکه در گذشته توجه چندانی به منابع طبیعی در استان یزد نشده است، افزود: گذشتگان ما نسبت به منابع طبیعی اندکی بی‌ توجه بودند که نتیجه آن سوختن و خاکستر شدن درختان رباط پشت‌ بادام و کنده شدن بوته ‌هایی بود که برای بیابان ‌زدایی در کویر یزد کاشته شده بود.

وی یادآور شد: این بوته‌ ها در گذشته کنده شد و در تنورهای نانوایی ‌ها به جای سوخت استفاده شد و امروز شاهد بیابان برهوت، خشکسالی و گرد و غبارهای کویر هستیم.