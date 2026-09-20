به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی رزمایش «جانفدایان ایران» در فرمانداری گرمسار ضمن تأکید بر بهرهگیری از تمامی ظرفیتها، بیان داشت: این رزمایش همزمان با سراسر استان سمنان مصادف با نخستین روز از هفته دفاع مقدس در گرمسار نیز اجرا می شود.
وی با بیان اینکه این رزمایش روز سهشنبه، ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ به صورت متمرکز در تمامی شهرستان های استان سمنان برگزار خواهد شد، اظهار داشت: رزمایش و نمایش اقتدار «جان فدایان ایران» با هدف سازماندهی، آموزش، ارتقای آمادگی فرهنگی و رزمی، افزایش انسجام ملی و همچنین تزریق امید آفرینی در جامعه، همزمان با نخستین روز هفته دفاع مقدس اجرا خواهد شد.
فرمانداری گرمسار ضمن تأکید بر حضور میدانی فعال تمام دستگاههای اجرایی شهرستان در این رویداد، افزود: ضروری است تمامی دستگاههای اجرایی با رویکردی جهادی، از تمامی ظرفیتها و توانمندیهای خود به نحو احسن استفاده کنند.
همتی با تاکید به اینکه تمامی ادارات شهرستان موظفند با حداکثر توان و آمادگی کامل، روز سهشنبه ۳۱ شهریورماه در این رزمایش حضور یابند، اعلام کرد: این رزمایش فرصتی برای نمایش اقتدار و انسجام است.
وی در خاتمه گفت: انتظار میرود با مدیریت دقیق و پای کار آمدن تمامی مدیران، شاهد اجرای موفق این برنامه در سطح شهرستان گرمسار باشیم.
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