بودجه در کمیسیون تلفیق تغییرات اساسی نکرد/ بررسی بودجه در صحن، یکشنبه

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بررسی بودجه سال 89 کشور در کمیسیون تلفیق بیان داشت: در آخرین جلسه کمیسیون مقرر شد جلسه ای دیگر در روز شنبه برگزار شود تا آخرین بررسی ها در رابطه با بودجه و جمع بندی نهایی بودجه در کمیسیون صورت بگیرد.



عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تاکید کرد: بعید است در جلسه روز شنبه تغییر خاصی در موضوع بودجه هدفمند کردن یارانه ها صورت بگیرد و مصوبه کمیسیون مبنی بر درآمد حداکثر 20 هزار میلیارد تومان از هدفمند کردن یارانه ها پا برجاست.

نماینده تبریز در عین حال گفت: در صحن علنی مجلس ممکن است هر تغییری در مصوبه کمیسیون تلفیق صورت بگیرد و بودجه هدفمند کردن یارانه ها محدود تر شود یا اینکه رای به بازگشت به لایحه دولت یعنی 40 هزار میلیارد تومان در آمد هدفمندسازی یارانه ها داده شود.

وی در پاسخ به این سوال که در مجموع لایحه بودجه 89 در کمیسیون تلفیق چند درصد دچار تغییر و تحول شده و آیا دولت از نتیجه کار تلفیق رضایت دارد یا خیر ، بیان داشت: تغییرات بودجه در کمیسیون تلفیق در حدی بوده که از قبل قابل پیش بینی بود و کمیسیون تلفیق تغییرات اساسی در بودجه نداده است.

فرهنگی ادامه داد: اما درباره رضایت داشتن دولت هم باید گفت دولت در برخی موارد نظرش تامین شده و در برخی موارد مثل هدفمند کردن یارانه ها نظرش تامین نشده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: نمی توان پیش بینی مشخصی درباره تصویب بودجه در صحن علنی داشت چون بررسی بودجه در صحن به ادامه مباحث و مذاکرات بستگی دارد. وی در عین حال ابراز داشت: بعید است کلیات بودجه سال 89 در صحن علنی برای تصویب با مشکل خاصی مواجه شود.

به گفته فرهنگی عمده مباحث مطرح شده درباره بودجه سال 89 مربوط به یک درصد کل بودجه است. عضو کمیسیون تلفیق خبر داد که بررسی بودجه سال 89 از روز یکشنبه در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد.