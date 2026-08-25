۶۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای افتتاح طرحهای مرکزی هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی ظهر سه‌شنبه در آیین افتتاح درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی شهرستان محلات، اظهار کرد: افتتاح مراکز درمانی از جمله طرح‌هایی است که به صورت مستقیم با زندگی و رضایتمندی مردم ارتباط دارد و آثار خدمات آن به سرعت در جامعه نمایان می‌شود.

استاندار مرکزی افزود: در حوزه درمان تأمین اجتماعی، علاوه بر رایگان بودن خدمات در مراکز ملکی سازمان، کیفیت خدمات، فضای مناسب، نظافت، زیبایی و تجهیزات نیز اهمیت زیادی دارد و موجب می‌شود فردی که برای درمان مراجعه می‌کند، از همان ابتدای ورود احساس آرامش و اطمینان داشته باشد.

استاندار مرکزی ادامه داد: محیط مناسب درمانی و ارائه خدمات باکیفیت، بخشی از مشکلات روحی و نگرانی‌های بیمار را کاهش می‌دهد و این موضوع در روند درمان و میزان رضایتمندی مردم تأثیرگذار است.

وی با اشاره به شرایط دشوار کشور در دوره فعالیت دولت چهاردهم بیان کرد: دولت دکتر پزشکیان در شرایط دشواری مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت و از ابتدای فعالیت دولت، کشور با حوادث و چالش‌های مختلف، تحریم‌های شدید و مشکلات اقتصادی مواجه بوده است، اما خدمتگزاران مردم تلاش کردند وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند.

استاندار مرکزی گفت: در هفته دولت امسال در استان مرکزی ۳ هزار و ۱۳۹ پروژه افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود که از این تعداد ۲ هزار و ۹۰۷ پروژه به بهره‌برداری رسیده و عملیات اجرایی ۲۳۲ پروژه نیز آغاز می‌شود.

زندیه‌وکیلی اعتبار این پروژه‌ها را حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح‌ها زمینه ایجاد ۴۸ هزار فرصت شغلی را فراهم کرده است و استان مرکزی در این زمینه رتبه نخست کشور را به دست آورده است.

وی تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها از دهه فجر سال گذشته تاکنون تکمیل شده‌اند، یعنی اجرای آنها در شرایطی صورت گرفته که کشور با جنگ، ناملایمات، مشکلات اقتصادی و تحریم‌های گسترده مواجه بوده است.

استاندار مرکزی ادامه داد: یکی از شاخص‌ترین پروژه‌های افتتاحی استان، درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی شهرستان محلات است که امروز به بهره‌برداری رسید و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی مردم این شهرستان داشته باشد.

زندیه‌وکیلی با اشاره به طرح‌های حوزه انرژی در استان مرکزی گفت: بسیاری از پروژه‌های این استان دارای آثار ملی هستند و طرح‌های حوزه انرژی خورشیدی از جمله این پروژه‌ها به شمار می‌روند.

وی افزود: استان مرکزی با اجرای طرح‌های متعدد نیروگاه‌های خورشیدی و دستیابی به ظرفیت حدود یک هزار مگاوات، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز انرژی این استان، سهم قابل توجهی در کاهش ناترازی انرژی کشور خواهد داشت.

استاندار مرکزی به پروژه‌های هفته دولت در شهرستان محلات اشاره کرد و گفت: در این شهرستان ۸۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده که اجرای آنها زمینه اشتغال ۲ هزار و ۶۲۳ نفر را فراهم کرده است.

وی تاکید کرد: هدف همه مسئولان باید خدمت صادقانه به مردم و فراهم کردن شرایط بهتر برای زندگی آنان باشد و امیدواریم با تداوم این مسیر، شاهد افزایش روزافزون خدمات و توسعه زیرساخت‌ها در استان مرکزی و شهرستان محلات باشیم.