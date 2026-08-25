به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حامد مبینی عصر سه شنبه در جمع فعالان شبکه مدارس صدرا در شیراز، با تشریح اهداف و عملکرد شبکه مدارس دولتی «مدار» با شعار «مدارس آینده در مدار انقلاب اسلامی» اظهار داشت: این شبکه متشکل از مدیران متعهد و دغدغه‌مند نسبت به انقلاب و تحول در آموزش و پرورش است که با گردهم آمدن، به تجربیات، ایده‌ها و راهکارهای یکدیگر ضریب می‌دهند.

وی افزود: مدیران در این شبکه مسائل مدیریتی مدارس خود را به چالش می‌کشند و با به اشتراک گذاشتن تجربیات و گفت‌وگوهای مشترک، برای ارتقای مدارس به تراز انقلاب اسلامی هم‌افزایی می‌کنند.

مدارس دولتی باید افتخارآمیز باشند

رئیس سازمان مدارس صدرا با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه مدارس دولتی گفت: نهاد مدرسه دولتی باید مدرسه‌ای افتخارآمیز برای انقلاب اسلامی باشد؛ البته مدارس دولتی امروز نیز افتخارآمیز هستند، اما دغدغه مدیران شبکه «مدار»، برداشتن گامی فراتر برای تربیت بهتر دانش‌آموز تراز انقلاب اسلامی است.

مبینی ادامه داد: تاکنون این جمع مومنانه در استان‌های مختلف شکل گرفته و حدود یک هزار و ۱۰۰ مدرسه به شبکه «مدار» پیوسته‌اند که نشان‌دهنده حضور مدیران تحول‌خواهی است که با استفاده از تجربیات یکدیگر و بهره‌گیری از اساتید، برای پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی تلاش می‌کنند.

خانواده و طلاب در شبکه هم‌افزای مدرسه

وی با بیان اینکه در شبکه «مدار» معاونان، والدین، دانش‌آموزان و حتی طلاب طرح امین مدرسه در یک شبکه هم‌افزا قرار می‌گیرند، گفت: فهم ما این است که بهترین شیوه راهبری آموزش و پرورش، استفاده از تجربیات و اندوخته‌های مدیران و جامعه فرهنگیان است.

رئیس سازمان مدارس صدرا تصریح کرد: تمام مدارس «مدار» زیر نظر آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند و سازمان تبلیغات اسلامی با رویکرد کمک نرم‌افزاری به مدارس دولتی، زمینه هم‌افزایی، آموزش و ارتقای سطح کیفی مدیران و مدارس را فراهم کرده است.

آغاز فعالیت «مدار» در فارس با بیش از ۴۰ مدرسه

مبینی درباره آغاز فعالیت این طرح در استان فارس نیز گفت: امروز سوم شهریورماه ۱۴۰۵، افتتاحیه این طرح در استان فارس با حضور بیش از ۴۰ مدرسه برگزار شد و این شبکه در سال‌های آینده توسعه خواهد یافت.

وی افزود: دلیل آغاز این طرح در فارس با این تعداد مدرسه، ماهیت هم‌افزایی «مدار» است، چراکه این شبکه صرفاً یک طرح آموزشی در قالب همایش نیست، بلکه به جلسات مباحثه و گفت‌وگوی مدیران نیاز دارد.

رئیس سازمان مدارس صدرا خاطرنشان کرد: گام‌های توسعه این شبکه در استان فارس در آینده با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد تا از ظرفیت تجربیات مدیران و جامعه فرهنگیان برای تحول در مدارس دولتی استفاده شود.