گلخانه ۷ هکتاری و واحد سورتینگ پسته در دامغان افتتاح شد

محمدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های هفته دولت در دامغان و همزمان با حضور رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اظهار کرد: شهرک گلخانه‌ای ذیل‌آباد دامغان با هدف توسعه کشت‌های کنترل‌شده، افزایش بهره‌وری منابع پایه و مدیریت مصرف آب به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این شهرک در زمینی به مساحت هفت هکتار و با سرمایه‌گذاری ۶۸۲ میلیارد و ۹۸۵ میلیون ریال احداث شده و زمینه اشتغال مستقیم ۱۵ نفر را فراهم می‌کند.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان ادامه داد: توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تولید در واحد سطح، استفاده بهینه از منابع آبی و فراهم کردن بستر مناسب برای تولید محصولات کشاورزی داشته باشد.

قاسمی همچنین از افتتاح یک واحد سورتینگ پسته در امیرآباد دامغان خبر داد و گفت: این واحد با ظرفیت فرآوری و سورتینگ ۶۰۰ تن پسته در سال و با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است.

وی بیان کرد: با راه‌اندازی این واحد، زمینه اشتغال مستقیم ۴۵ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۱۵ نفر فراهم شده است و این طرح می‌تواند گامی در مسیر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، کاهش خام‌فروشی، افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و تقویت بازارهای داخلی و صادراتی پسته باشد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دامغان در حوزه تولید پسته افزود: در جریان بازدید رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از یکی از مجتمع‌های باغ پسته شهرستان، وضعیت سلامت نباتات، مدیریت آفات، شیوه‌های نوین باغداری و روند تولید در یک مجتمع ۶۰ هکتاری مورد بررسی قرار گرفت.

قاسمی ادامه داد: ارقام عمده کشت‌شده در این مجموعه شامل شاه‌پسند، عباسعلی، احمدآقایی و اکبری است که با استفاده از روش‌های نوین باغبانی و توصیه‌های فنی کارشناسان گیاه‌پزشکی به مرحله ثمردهی مطلوب رسیده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از جایگاه پسته دامغان در بازارهای داخلی و صادراتی اظهار کرد: پایش مستمر باغات، مدیریت و کنترل آفات، استفاده از روش‌های نوین و بیولوژیک و حمایت از باغداران از مهم‌ترین الزامات توسعه پایدار تولید پسته در استان است.

قاسمی خاطرنشان کرد: همزمان با توسعه تولید، تکمیل زنجیره ارزش پسته و ایجاد زیرساخت‌های فرآوری و بسته‌بندی می‌تواند به افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال، کاهش خام‌فروشی و ارتقای ارزش اقتصادی این محصول راهبردی کمک کند.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین توسعه گلخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را از محورهای مهم برنامه‌های این سازمان عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود با حمایت از سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای، مسیر تولید پایدار، مدیریت مصرف آب و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی استان بیش از پیش تقویت شود.