واکنش تهران نسبت به رای منفی کانادا به قطعنامه پیگیری گزارش گلدستون

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست در پاسخ به سئوال خبرنگاری پیرامون اینکه موضع وزارت امور خارجه در خصوص رای منفی کانادا به قطعنامه سازمان ملل پیرامون پیگیری گزارش گلدستون در رابطه با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اظهار داشت: کانادا در دوره دولت هارپر عملا سیاست چشم پوشی نسبت به واقعیات را تعقیب نموده و همواره در این مقطع، پیشی گرفتن در رفتار دوگانه و متناقض را در اولویت قرار داده است. رای منفی به قطعنامه حمایت از حقوق بومیان، مهاجران و اقلیت های مذهبی از دیگر نمونه های بارز این رویکرد است.

سخنگوی وزارت امورخارجه تصریح کرد: حمایت مطلق اوتاوا از جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی که مصادیق آن را می توان در رای منفی به قطعنامه کمیسیون حقوق بشر علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه ، رای منفی به گزارش قاضی گلدستون و تحریم کنفرانس سازمان ملل در زمینه مبارزه با تبعیض نژادی موسوم به دوربان 2 با هدف حمایت از رژیم صهیونیستی دانست ، محکوم است .

وی افزود: متاسفانه دولت کانادا نشان داده است در پرتو این چنین رویکردهای ضد حقوق بشری، صلاحیت هرگونه اظهار نظر در این زمینه را از دست داده است.

بنا بر این گزارش ، تعلیق فعالیت پارلمان از سوی نخست وزیر نشان داد که رویکرد ضد ارزشی دولت نو محافظه کار کانادا محدود به حقوق بشر نبوده و بدیهیات ارزشی جامعه کانادا را نیز نادیده می گیرد اما اعتراضات گسترده مردمی را داخل کانادا نسبت به تعطیلی مجدد پارلمان بیانگر خواست واقعی مردم نسبت به اینگونه سیاست های غیر منطقی بوده و مبیین آن بوده که نخبگان و افکار عمومی کانادا در قبال این گفتار ساکت نخواهند بود.