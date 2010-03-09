تدوین"دلقک ماهی" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی"دلقک ماهی" به کارگردانی عباس مرادیان به پایان رسید. محمدعلی حیدری و بهنام ابطحی تدوین وساخت موسیقی فیلم را آغاز کرده اند. "دلقک ماهی" تا اواسط فروردین 89 آماده نمایش می شود.



امیر نوری و هدی رحمتی نیز صداگذاری و میکس نهایی فیلم را انجام می‌دهند. حامد کمیلی، شهرام قائدی، بهنوش بختیاری، امیر نوری، رابعه اسکویی، احمد پورمخبر، کاظم افرندنیا، مهران رجبی، کیانوش گرامی، مرتضی کاظمی و...بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

"دلقک ماهی" فیلمی کمدی اجتماعی است و داستان آن درباره دو جوان جنوب شهری به نام‌های کریم و اتابک است که درگیر ماجرایی می‌شوند و...

محمدباقر آشتیانی تهیه کننده این فیلم است و دیگرعوامل آن عبارتند از: نویسنده:عباس مرادیان، مهدی غلامحیدری، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: رضا درگزی، مدیر تولید: سیدامیر ابراهیمی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، صدابردار: رضا نظری، طراح صحنه و لباس: رضا درگزی، طراح گریم: بابک شعاعی، منشی صحنه: سعیده دلیریان، مدیر تدارکات: جمال نصیری، جانشین تولید: مجتبی حاجعلی، مدیر مالی: حسن سعیدی، سرمایه‌گذاران و مجری طرح: سعید هاشمی و سعید سعیدزاده، محصول سارینا فیلم.