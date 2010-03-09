حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم‌، با اشاره به آغاز به کارمرکز قرآن و عترت حوزه‌های علمیه در سال جاری گفت: دفتر توسعه این مرکز، تأسیس و تجهیز واحد‌های قرآن و عترت مدارس علمیه را عهده‌دار است که تاکنون در 20 مدرسه این واحد‌ها راه‌اندازی شده و تا پایان سال تحصیلی جاری همه مدارس قم تحت پوشش مرکز قرآن و عترت قرار می‌گیرند.



وی افزود: از مهم‌ترین فعالیت‌های این مرکز باید به مواردی چون تاسیس واحد قرآن و عترت در مدارس علمیه، برگزاری مسابقات و دوره‌های قرآنی و حدیثی و نیز حمایت از مؤسسات آموزش قرآن و حدیث اشاره کرد.



حسینی به فعالیت‌‌ها و بخش‌های مختلف مرکز قرآن و عترت اشاره کرد و گفت: در این مرکز چهار دفتر آموزش، تبلیغ و ترویج، توسعه و دفتر طرح و برنامه تشکیل شده که در بخش آموزش، طلاب و خانواده‌هایشان در درجه اول مورد توجه قرار دارند و برنامه‌های آموزشی در دوره‌های مختلف روخوانی، حفظ، تجوید، ترجمه و ... تا دوره‌های تربیت مربی برای آنها برگزار شده است.



وی اضافه کرد: از برنامه‌های دیگر حوزه در ترویج قرآن و عترت، افزودن درس آموزش قرآن و حدیث به ساعات درسی طلاب، طراحی مسابقات سراسری در کشور با همکاری سازمان اوقاف است.