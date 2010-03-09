حجتالاسلام سید مصطفی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به آغاز به کارمرکز قرآن و عترت حوزههای علمیه در سال جاری گفت: دفتر توسعه این مرکز، تأسیس و تجهیز واحدهای قرآن و عترت مدارس علمیه را عهدهدار است که تاکنون در 20 مدرسه این واحدها راهاندازی شده و تا پایان سال تحصیلی جاری همه مدارس قم تحت پوشش مرکز قرآن و عترت قرار میگیرند.
وی افزود: از مهمترین فعالیتهای این مرکز باید به مواردی چون تاسیس واحد قرآن و عترت در مدارس علمیه، برگزاری مسابقات و دورههای قرآنی و حدیثی و نیز حمایت از مؤسسات آموزش قرآن و حدیث اشاره کرد.
حسینی به فعالیتها و بخشهای مختلف مرکز قرآن و عترت اشاره کرد و گفت: در این مرکز چهار دفتر آموزش، تبلیغ و ترویج، توسعه و دفتر طرح و برنامه تشکیل شده که در بخش آموزش، طلاب و خانوادههایشان در درجه اول مورد توجه قرار دارند و برنامههای آموزشی در دورههای مختلف روخوانی، حفظ، تجوید، ترجمه و ... تا دورههای تربیت مربی برای آنها برگزار شده است.
وی اضافه کرد: از برنامههای دیگر حوزه در ترویج قرآن و عترت، افزودن درس آموزش قرآن و حدیث به ساعات درسی طلاب، طراحی مسابقات سراسری در کشور با همکاری سازمان اوقاف است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز قرآن و عترت حوزههای علمیه از راه اندازی مراکز قرآنی در تمامی مدارس حوزوی قم تا پایان سال تحصیلی جاری خبر داد.
حجتالاسلام سید مصطفی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به آغاز به کارمرکز قرآن و عترت حوزههای علمیه در سال جاری گفت: دفتر توسعه این مرکز، تأسیس و تجهیز واحدهای قرآن و عترت مدارس علمیه را عهدهدار است که تاکنون در 20 مدرسه این واحدها راهاندازی شده و تا پایان سال تحصیلی جاری همه مدارس قم تحت پوشش مرکز قرآن و عترت قرار میگیرند.
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