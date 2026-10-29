۲۴۳ سال حبس برای محکومان پرونده آذین خودرو آرامیس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، با اعلام قطعیت رأی پرونده شرکت آذین خودرو آرامیس اظهار کرد: در این پرونده که از کلاهبرداری‌های مشهور خودرویی سال‌های اخیر در استان البرز بود، ۳۳ متهم با وعده تأمین خودرو به قیمت کارخانه، وجوه مردم را دریافت کرده بودند.

وی با تشریح نحوه فعالیت این شبکه کلاهبرداری افزود: اعضای هیئت‌ مدیره شرکت آذین خودرو آرامیس در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود، برای جلب اعتماد متقاضیان، خودروهایی را از بازار آزاد خریداری و به قیمت کارخانه به مشتریان تحویل می‌دادند.

رئیس کل دادگستری البرز ادامه داد: اعضای این شبکه با این شیوه اعتماد افراد بیشتری را جلب و مبالغ گسترده‌ای از مردم دریافت کردند، اما پس از مدتی در تحویل خودروهای وعده‌داده‌شده یا بازگرداندن وجوه دریافتی تعلل کردند تا در فرصت مناسب از کشور متواری شوند.

توقیف اموال متهمان برای حفظ حقوق مالباختگان

فاضلی هریکندی با اشاره به اقدامات قضایی انجام‌شده در این پرونده گفت: پس از وصول شکایت‌ها، دفتر مرکزی شرکت و تمام دفاتر و نمایندگی‌های آن پلمب و متهمان شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: برای صیانت از حقوق شکات، چندین ملک، ویلا، آپارتمان و خودروی گران‌قیمت که با استفاده از اموال مالباختگان خریداری شده بود، توقیف شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه حکم ۳۳ محکوم این پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان صادر شده است، گفت: میزان اموال برده‌شده از ۲ هزار و ۱۶۸ مالباخته با وعده پیش‌فروش خودرو، بیش از هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان است.

وی اضافه کرد: محکومان این پرونده در مجموع به ۲۴۳ سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده‌اند و باید بهای خودروهای وعده‌داده‌شده را بر اساس قیمت روز خودروی مورد توافق به شاکیان پرداخت کنند.

رد مال بر مبنای قیمت روز خودرو

فاضلی هریکندی با اشاره به ویژگی رأی صادرشده در این پرونده بیان کرد: در حکم صادرشده، کاهش ارزش پول و آثار تورم در محاسبه رد مال لحاظ شده است؛ به این ترتیب که محکومان باید معادل ارزش روز خودرویی را که هر یک از مالباختگان در سال‌های گذشته برای خرید آن وجه پرداخت کرده‌اند، بپردازند تا امکان خرید خودروی موضوع قرارداد برای شاکیان فراهم شود.

وی با بیان اینکه این رویکرد در پی آسیب‌شناسی یک پرونده کثیرالشاکی خودرویی و با توجه به مباحث مطرح‌شده در سفر رئیس قوه قضائیه به استان البرز اتخاذ شده است، ادامه داد: رأی صادرشده پس از فرجام‌خواهی متهمان، عیناً در دیوان عالی کشور تأیید شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز تأکید کرد: تعیین رد مال بر مبنای ارزش روز خودروی ثبت‌نام‌شده می‌تواند در مقابله با کلاهبرداری‌هایی که با وعده تحویل خودرو انجام می‌شوند، نقش بازدارنده داشته باشد؛ زیرا مرتکبان باید ارزش روز خودروی وعده‌ داده‌ شده را به مالباختگان بازگردانند.