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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۲۸

بهار سال آینده؛

مشکل تأمین آب منطقه نیزار و سلفچگان قم حل می‌شود

مشکل تأمین آب منطقه نیزار و سلفچگان قم حل می‌شود

قم ـ خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب‌رسانی روستایی استان قم گفت: فاز اول مجتمع آب‌رسانی نیزار قم بهار 89 به بهره برداری می‌رسد.

حمید محسنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در قم گفت: با بهره‌برداری کامل از مجتمع آب‌رسانی نیزار، مشکل آب 30 روستای منطقه نیزار، منطقه سلفچگان، و شهرک صنعتی سلفچگان حل می‌شود.

وی اظهار داشت: برای تأمین آب منطقه سلفچگان از خط انتقال آب سد 15 خرداد به قم انشعابی ایجاد کرده‌ایم و آب مورد نیاز منطقه را به این وسیله تأمین خواهیم کرد.

مدیر عامل شرکت آب‌رسانی روستایی افزود: از آنجا که میانگین بارش سالانه در قم 148 میلی لیتر است برای تأمین آب استان نمی‌توان بر این مقدار تکیه کرد و ناچار هستیم از آب‌های خارج از استان مانند سد پانزده خرداد و سرشاخه‌های دز استفاده کنیم.

کد مطلب 1048628

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