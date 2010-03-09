حمید محسنی در گفتوگو با خبرنگار مهر در قم گفت: با بهرهبرداری کامل از مجتمع آبرسانی نیزار، مشکل آب 30 روستای منطقه نیزار، منطقه سلفچگان، و شهرک صنعتی سلفچگان حل میشود.
وی اظهار داشت: برای تأمین آب منطقه سلفچگان از خط انتقال آب سد 15 خرداد به قم انشعابی ایجاد کردهایم و آب مورد نیاز منطقه را به این وسیله تأمین خواهیم کرد.
مدیر عامل شرکت آبرسانی روستایی افزود: از آنجا که میانگین بارش سالانه در قم 148 میلی لیتر است برای تأمین آب استان نمیتوان بر این مقدار تکیه کرد و ناچار هستیم از آبهای خارج از استان مانند سد پانزده خرداد و سرشاخههای دز استفاده کنیم.
قم ـ خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آبرسانی روستایی استان قم گفت: فاز اول مجتمع آبرسانی نیزار قم بهار 89 به بهره برداری میرسد.
حمید محسنی در گفتوگو با خبرنگار مهر در قم گفت: با بهرهبرداری کامل از مجتمع آبرسانی نیزار، مشکل آب 30 روستای منطقه نیزار، منطقه سلفچگان، و شهرک صنعتی سلفچگان حل میشود.
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