31 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی ساری انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل هادی نژاد کیاسری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران تهیه و توزیع ارزاق عمومی و مایحتاج خانوارها و نظارت بر روند فعالیت واحدهای صنفی را از اقدامات این اداره در ایام نوروز اعلام کرد و افزود: گشت وی‍ژه سیار با روسای شعب تعزیرات تخلفات صنفی را در محل وقوع تخلف بررسی و اقدام به صدور حکم می کنند.

هادی نژاد با بیان اینکه 31 هزار و 751 مورد بازرسی توسط 25 بازرس این نهاد در 11 ماهه گذشته از واحدهای صنفی استان صورت دادند، بیان کرد: در این راستا چهار هزار و 720 پرونده تخلف صنفی تشکیل و متخلفین به پرداخت یک میلیارد و 776 میلیون ریال مکلف شدند.

وی با اعلام این مهم که سه هزار و 214 مورد گزارش از طریق ستاد خبری 124 به این نهاد واصل شده است، اظهار داشت: تعداد هزار و 375 مورد از گزارشات فوق منجر به صدور رای شده است.

وی از اجرای 19 طرح و 216 گشت نظارتی مشترک با همکاری ادارات پایانه ها، بهداشت، دخانیات، استاندارد خبر داد و گفت: طرح تنظیم بازار شب عید از 20 اسفند ماه 88 به مدت 20 روز در مرکز استان اجرایی می شود.

رئیس اداره بازرگانی شهرستان ساری افزود: بر اساس این طرح ارزاق عمومی بر اساس قیمت تعادلی در بازار برای مرغ از قرار کیلویی 22 هزار ریال و برنج ندا و روغن و قند و شکر به ترتیب کیلویی هفت هزار، 13 هزار و هشت هزار ریال در بازار به فروش می رسد.

وی با اشاره به آغاز فعالیت نمایشگاه عرضه مستقیم کالا مرکز استان از 16 اسفند ماه در ساری اظهار داشت: 360 غرفه در فضایی به مساحت چهار هزار و سیصد متر مربع محصولات کیف و کفش، مواد غذایی، پروتئین، گل و گیاه را تا 25 اسفند ماه در کیلومتر هشت جاده ساری به نکاء به شهروندان ارائه می دهند.

وی از توزیع 465 هزار کیلوگرم برنج، 159 هزار کیلوگرم روغن، 79 هزار کیلوگرم قند و شکر، 889 هزار کیلوگرم مرغ، 94 تن مرغ و 448 هزار جلد دفترچه 11 ماهه گذشته در سطح بازار ساری خبر داد و افزود: به منظور تنظیم بازار شب عید و تامین ارزاق عمومی مردم گوشت گرم گوساله از سیستان و بلوچستان به استان در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

هادی نژاد اظهار امیدواری کرد که قیمت گوشت قرمز در ایام نوروز افزایش نخواهد داشت و شهروندان در صورت مشاهده تخلف با ستاد خبری 124 کشیک نوروزی تماس گیرند.

وی همچنین با اشاره به اینکه جمع آوری صنوف آلاینده از مصوبات دولت بوده که باید اجرایی شود، اظهار داشت: از این پس هیچگونه پروانه کسبی برای ایجاد صنوف آلاینده در محدوده شهری ساری ساری صادر نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ساری نیازمند یک مرکز نمایشگاهی بین المللی است تصریح کرد: متاسفانه نگاه برخی مسئولین نسبت به ساری به مثابه سایر شهرهای استان است در حالیکه مرکز استان باید به مانند مراکز استان های دیگر توسعه و رشد یابد.

رئیس اداره بازرگانی مرکز مازندران با اشاره به صدور 110 پروانه کسب ایثارگری در سال جاری اظهار داشت: جانبازان بیشترین متقاضیان در خواست جواز کسب مشاور املاک در شهرستان ساری هستند.

این پدیده به عنوان معضلی در واحدهای صنفی مبدل شده چرا که شغل مشاوری املاک برازنده جانبازان و ایثارگران نبوده و باید برای اشتغال این بزرگواران برنامه ریزی کرد.

وی خاطر نشان کرد: پاسداشت ایثارگران و جانبازان وظیفه همگان بوده و سازمان بازرگانی در این راستا تنها می تواند صدور جواز کسب برای این بزرگواران را به صورت رایگان به آنان اعطاء کند.

هادی نژاد با اشاره به تصویب طرح ساماندهی و جمع آوری دستفروشان در ایام عید از عدم اجرای این طرح در سطح شهر ساری انتقاد کرد و افزود: وجود دستفروشان در ساری یکی از معضلاتی بوده که مانند میکروب و خوره سیمای شهر را زشت کرده است.

بیش از 25 هزار واحد صنفی در شهرستان ساری فعالیت دارند.