۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

تشکیل ۳۸۰۰ پرونده تخلف صنفی در مازندران

ساری - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: از ابتدای سال جاری بیش از ۲۵ هزار واحد صنفی استان مورد بازرسی قرار گرفت و سه هزار و ۸۰۰ پرونده تخلف تشکیل شد.

سلیمان علیجان‌نژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای سال جاری بیش از ۲۵ هزار واحد صنفی استان مورد بازرسی قرار گرفته و در این بازدیدها ۳۸۰۰ پرونده تخلف به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی با اشاره به موجودی کافی کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها و مغازه‌های استان، تأکید کرد که قیمت‌ها تحت نظارت قرار دارند و اکثر واحدهای صنفی مطابق مقررات، کالاها را عرضه می‌کنند.

علیجان‌نژاد از تلاش‌های تمامی ۲۴۰ هزار واحد صنفی استان در حفظ ثبات بازار قدردانی کرد و از شهروندان و گردشگران نوروزی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند.

