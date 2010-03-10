دولت زمین های ملی و رها شده را به کشاورزان واگذار می کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 89 کل کشور در بخش درآمدی، چگونگی واگذاری زمین های ملی مسبوق به کشت به کشاورزان را تعیین کردند.

بر این اساس به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع) اجازه داده شد زمین های ملی و رها شده متعلق به دولت را که حداقل به مدت 5 سال از سوی کشاورزان مسبوق به کشت بوده و یا در اجرای مواد 31 و 32 لایحه قانونی احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار شده یا می شود در سال 1389 به قیمت کارشناسی در محل با اقساط حداکثر بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حسابی نزد خزانه داری کل واریز کند.

نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری به منظور رفع اختلافات اجتماعی ناشی از مالکیت اراضی زراعی و باغی و اوقافی، دولت را موظف کردند با اذن ولی فقیه در سازمان اوقاف در سال 1389 نسبت به واگذاری اراضی زراعی و باغی به بهره برداران فعال در این اراضی اقدام نماید و ما به ازای واگذاری موصوف به منظور تبدیل به احسن نمودن آن از محل اراضی منابع ملی به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار خواهد شد.

بر اساس این مصوبه وزارت جهاد کشاورزی موظف است در راستای این واگذاری به ازای هر متر مربع 500 ریال تا سقف یکهزار میلیارد ریال از بهره برداران دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.