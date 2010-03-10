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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۲۳

تصرف در طرح سازمان نظام معلمی ایران موجب تعقیب کیفری است

استان تهران - خبرگزاری مهر: دبیرکل کانون همبستگی فرهنگیان ایران گفت: هرگونه تصرف شورای عالی آموزش و پرورش در طرح سازمان نظام معلمی که توسط این کانون پس از شش سال بررسی تصویب شده است، تصرف عدوانی محسوب می شود.

علی فائزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اسلامشهر اضافه کرد: شورای عالی آموزش و پرورش تا کنون نتوانسته است پاسخ علمی و قانونی به دادگستری بدهد .

این عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: هرگونه تصرف در طرح سازمان نظام معلمی موجب تعقیب کیفری است .

وی به وزارت آموزش و پرورش توصیه کرد که اگر بخواهد از این طرح استفاده کند برای اثبات حسن نیت خود ابتدا مالکیت مادی و معنوی کانون همبستگی فرهنگیان (کهف) را در این طرح بپذیرد.

این مسئول با اشاره به هزینه های بالای تهیه و تدوین این طرح گفت: آموزش و پرورش باید در ارتباط با پرداخت این هزینه ها به کهف، شفاف عمل کند.

فائزی در همین زمینه افزود: آموزش و پرورش تاکنون با داشتن میلیاردها تومان بودجه نتوانسته است طرحی در خور معلمین داشته باشد و اگر طرحی هم پس از انقلاب اسلامی ارائه شده توسط کهف بوده و از طریق دولت و مجلس به نتیجه رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به غیرفرهنگی بودن وزرای آموزش و پرورش تاکنون گفت: اکثر وزیرانی که برای وزارت آموزش و پرورش انتخاب شده اند با آموزش و پرورش غریبه بوده اند و با مشکلات معلمین هم آگاهی نداشتند و تنها پستی را اشغال کرده اند.

کد مطلب 1049201

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