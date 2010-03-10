بررسی برخی امور به دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تحمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد صادق مهدوی ‌راد بعد ازظهر چهارشنبه در همایش مشترک دستگاه قضایی استان و نیروی انتظامی استان مرکزی در دادگستری در اراک افزود: استان در این زمینه دچار مشکلاتی است که از اساس ربطی به قوه قضلئیه و نیروی انتظامی ندارد و نیازمند ریشه یابی است.

وی با بیان اینکه برخی از این مشکلات ناشی از نبود مدیریت های درست است گفت: استان مرکزی استانی است که مشکل امنیتی ندارد و اقشار مختلف مردم در کنار هم زندگی می کنند و این مسائل مقطعی که پیش می آید ریشه ای ندارد.

مهدوی راد نیروی انتظامی و دستگاه قضایی را مرجع احقاق حق مردم دانست و گفت: مردم از این دو ارگان انتظار عدالت و دادخواهی دارند و تلاش دست اندرکاران این دو ارگان نیز چیزی جز این نیست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه، قبل از برگزاری این همایش کارگروه تخصصی مشترک دستگاه‌ قضایی و نیروی انتظامی مسائل و مشکلات،‌ علل و عوامل در راستای انجام ماموریت‌های خود را بررسی و تجزیه و تحلیل کردند.

وی تسریع در اجرای امور، رفع مشکلات موجود و ارتقاء کیفی خدمات را از دیگر اهداف این همایش ذکر کرد و بیان داشت: دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باید مکان احقاق حق باشند و مردم جلوه حق را با مراجعه به این دو دستگاه مشاهده کنند.

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی نیز در این همایش با اشاره به اینکه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی دو رکن اساسی و مهم تامین امنیت در جامعه هستند، گفت: تفاوت این همایش با سایر همایش‌ها در برگزاری کارگروه‌های تخصصی مشترک دستگاه‌ قضایی و نیروی انتظامی و تصویب 50 مصوبه است.

کاظم مجتبائی با بیان اینکه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی وظایف و مسئولیت‌های مربوط به خود را دارند، اظهار داشت: قانون‌گذار برای نیروی انتظامی 26 وظیفه مشخص کرده است.

فرمانده نیروی انتظامی توجه به امنیت مردم و حفظ نظام را از وظایف ذاتی نیروی انتظامی ذکر کرد و افزود: حمایت از مظلومین و محرومین و برخورد با ظالمان نتها بر عهده دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نیست.

مجتبائی پیشگیری فرهنگی را اولویت‌ دار تر از پیشگیری اجتماعی دانست و بیان داشت: باید تمامی دستگاه‌های فرهنگی به وظایف خود توجه کنند تا نیازی به پیشگیری اجتماعی و پیشگیری قضایی در جامعه نباشد.

وی بیکاری و گسترش مواد مخدر را از جمله عوامل بروز جرم در جامعه برشمرد و خاطرنشان کرد: مسئولیت سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه تامین امنیت اجتماعی کمتر از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نیست.