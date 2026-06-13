۵۳ ماینر غیرمجاز در اندیمشک خاموش شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید شمس‌اله موسوی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی قیلاب با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک باب منزل مسکونی را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضائی، در بازرسی از این محل ۵۳ دستگاه ماینر قاچاق کشف شد.

وی افزود: در این ارتباط متهم دستگیر و پرونده قضائی تشکیل شده است.

فرمانده انتظامی اندیمشک با اشاره به آثار مخرب استفاده از ماینرهای غیرمجاز بیان کرد: این تجهیزات خسارت‌هایی به شبکه توزیع برق وارد می‌کنند و پلیس با مخلان امنیت اقتصادی و آسایش شهروندان با قاطعیت برخورد خواهد کرد.