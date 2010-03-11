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۲۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۴

جودو کاران ایلامی مقام سوم مسابقات کشوری را کسب کردند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون تربیت بدنی استان ایلام گفت: جودوکاران ایلامی در مسابقات کشوری مقام سوم را کسب کردند.

 به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، نصرت کریمی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم منتخب جودو استان در مسابقات جودو قهرمانی بزرگسالان کشور یک نشان نقره و سه برنز دریافت کردند .

وی بیان داشت: این مسابقات با شرکت 320 ورزشکار از سراسر کشور و به مدت یک روز در سالن ورزشی 17 شهریور اصفهان برگزار شد .

این مسئول اظهار داشت: در این دوره از رقابت ها یوسف کریمیان در وزن منهای 74 کیلوگرم صاحب مدال نقره شد و سعید خسروی نژاد در وزن به اضافه100 کیلوگرم و محسن عزیزپور در وزن منهای 81 کیلوگرم هردو صاحب عنوان سومی شدند .

وی یادآور شد: نفرات برتر این مسابقات به مرحله اول اردوی تدارکاتی تیم ملی جودو به منظور شرکت در مسابقات آسیایی چین دعوت شدند .

کد مطلب 1049872

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