جودو کاران ایلامی مقام سوم مسابقات کشوری را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، نصرت کریمی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم منتخب جودو استان در مسابقات جودو قهرمانی بزرگسالان کشور یک نشان نقره و سه برنز دریافت کردند .

وی بیان داشت: این مسابقات با شرکت 320 ورزشکار از سراسر کشور و به مدت یک روز در سالن ورزشی 17 شهریور اصفهان برگزار شد .

این مسئول اظهار داشت: در این دوره از رقابت ها یوسف کریمیان در وزن منهای 74 کیلوگرم صاحب مدال نقره شد و سعید خسروی نژاد در وزن به اضافه100 کیلوگرم و محسن عزیزپور در وزن منهای 81 کیلوگرم هردو صاحب عنوان سومی شدند .