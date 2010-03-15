به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، چهره های ماندگار در استان اصفهان با حضور رئیس جمهور در حوزههای مختلف معرفی و تجلیل شدند که اسامی آنان به شرح زیر است:
- حوزه روحانیت:
1ـ شهید آیت الله خادمی
2ـ شهید آیت الله شمس آبادی
3ـ شهید آیت الله اشرفی اصفهانی
4ـ مرحوم آیت الله علی صافی
5ـ حجت الاسلام حاج شیخ غلامرضا فیروزیان
6ـ مرحوم بانو مجتهده امین
- حوزه ایثارگران:
1ـ سردار سرلشکر پاسدار شهید حاج حسین خرازی
2ـ سردار سرلشکر حاج ابراهیم همت
3ـ امیر سرلشکر شهید حسین اقارب پرست
4ـ سردار سرلشکر پاسدار شهید احمد کاظمی
-حوزه دانشگاه اصفهان:
1ـ دکتر ایرج محمدپور بلترک
2ـ سرکار خانم دکتر ایران غازی
- حوزه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1ـ دکتر ابراهیم اسفندیاری
2ـ دکتر احمد طالبیان اردستانی
- حوزه دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر احمد علی فروغی ابری
- حوزه دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر محمد شاهدی
- حوزه صنعت
1ـ مهندس محمدرضا جبار زارع
2ـ مهندس احمد فیروزبخت
3ـ حاج محمود خوروش
- حوزه پیشکسوتان انقلاب اسلامی:
1ـ حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا رحیمیان
2ـ حاج عباس انصاری
3ـ حاج آقا مهدی بهادران
-حوزه فرهنگیان:
1ـ سید عبدالعلی جزایری
2ـ سید احمد عاملیان
3ـ حسین ربانی
- حوزه هنر و رسانه
1ـ علیرضا افتخاری
2ـ محمد موحدیان عطار
3ـ رضا صنیعزاده
4ـ صدر عاملی
- حوزه ارتش:
امیر سرتیپ 2 خلبان بازنشسته علی اکبر توانگریان
- حوزه سپاه:
بسیجی دکتر محمد علی ابوترابی
- حوزه انتظامی
سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین اشتری شیرانی
- حوزه سربازان گمنام:
شهید والامقام علی کمالی
- حوزه ورزش:
جانباز سرافراز علی نادری
در مجموع سی وسه نفر امروز در اصفهان توسط رئیس جمهور تجلیل شدند و احمدی نژاد نیز پس از این برنامه اصفهان را تهران ترک کرد.
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