به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، چهر‌ه ‌های ماندگار در استان اصفهان با حضور رئیس جمهور در حوزه‌های مختلف معرفی و تجلیل شدند که اسامی آنان به شرح زیر است:

- حوزه روحانیت :

1 ـ‌ شهید آیت الله خادمی

2 ـ‌ شهید آیت الله شمس آبادی

3 ـ شهید آیت الله اشرفی اصفهانی

4 ـ مرحوم آیت الله علی صافی

5 ـ‌ حجت الاسلام حاج شیخ غلامرضا فیروزیان

6 ـ‌ مرحوم بانو مجتهده امین

- حوزه ایثارگران :

1 ـ‌ سردار سرلشکر پاسدار شهید حاج حسین خرازی

2 ـ سردار سرلشکر حاج ابراهیم همت

3 ـ‌ امیر سرلشکر شهید حسین اقارب پرست

4 ـ سردار سرلشکر پاسدار شهید احمد کاظمی

- حوزه دانشگاه اصفهان :

1 ـ دکتر ایرج محمدپور بلترک

2 ـ سرکار خانم دکتر ایران غازی

- حوزه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1 ـ دکتر ابراهیم اسفندیاری

2 ـ دکتر احمد طالبیان اردستانی

- حوزه دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر احمد علی فروغی ابری

- حوزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمد شاهدی

- حوزه صنعت

1 ـ مهندس محمدرضا جبار زارع

2 ـ مهندس احمد فیروزبخت

3 ـ حاج محمود خوروش

- حوزه پیشکسوتان انقلاب اسلامی :

1 ـ حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا رحیمیان

2 ـ حاج عباس انصاری

3 ـ حاج آقا مهدی بهادران

- حوزه فرهنگیان :

1 ـ سید عبدالعلی جزایری

2 ـ سید احمد عاملیان

3 ـ حسین ربانی

- حوزه هنر و رسانه

1 ـ علیرضا افتخاری

2 ـ محمد موحدیان عطار

3 ـ رضا صنیع‌زاده

4 ـ صدر عاملی

- حوزه ارتش :

امیر سرتیپ 2 خلبان بازنشسته علی اکبر توانگریان

- حوزه سپاه :

بسیجی دکتر محمد علی ابوترابی

- حوزه انتظامی

سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین اشتری شیرانی

- حوزه سربازان گمنام :

شهید والامقام علی کمالی

- حوزه ورزش :

جانباز سرافراز علی نادری

در مجموع سی وسه نفر امروز در اصفهان توسط رئیس جمهور تجلیل شدند و احمدی نژاد نیز پس از این برنامه اصفهان را تهران ترک کرد.