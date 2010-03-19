مفاخر فرهنگ و ادب خراسان رضوی تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیراله شمقدری در این جلسه با بیان اینکه فردوسی، عطار و خیام نه تنها مفاخر استان و کشور هستند، بلکه مفاخر جامعه بشری محسوب می شوند، افزود: در طول سال های اخیر اقدامات خوبی در زمینه بزرگداشت مفاخر استان انجام شده است .

وی تاید کرد: با همکاری دستگاه های ذیربط از جمله دانشگاه فردوسی مشهد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان و استانداری با مرکزیت انجمن مفاخر خراسان رضوی برنامه ای مستمر را برای بزرگداشت مفاخر استان در نظر بگیریم.

وی خواستار تشکیل مستمر جلسات انجمن مفاخر فرهنگی خراسان رضوی شد و بیان داشت: برای شناساندن جایگاه فرهنگی این بزرگان و بزرگداشت مقام آنان باید از تمامی ظرفیتها از جمله رسانه ملی، مطبوعات و سایر امکانات بهره گرفته شود.

شمقدری همچنین بر لزوم تشکیل دبیرخانه در جهت بزرگداشت مقام فردوسی، عطار و خیام تاکید کرد.

اعضای حاضر در ادامه این جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در جهت برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم گرامیداشت مقام فردوسی عطار و خیام ارایه دادند.

در پایان این جلسه از زحمات حجت الاسلام الهی خراسانی رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خراسان رضوی، دکتر رضا شرف زاده نایب رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خراسان رضوی، دکتر محمد جعفر یاحقی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو انجمن مفاخر فرهنگی خراسان رضوی و آقای علی پور سرپرست دبیرخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خراسان رضوی تقدیر به عمل آمد.