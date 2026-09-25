علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: آسمان کرمانشاه تا روز دوشنبه عمدتاً کمی تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات نیز وزش باد خواهیم داشت.
وی افزود: طی این مدت تغییر قابلتوجهی در دمای هوای استان انتظار نمیرود و دما در بیشتر نقاط تغییرات چندانی نخواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: از روز سهشنبه شرایط جوی استان تحت تأثیر گذر متناوب امواج ناپایدار قرار میگیرد و این وضعیت تا اواخر هفته ادامه خواهد داشت.
زورآوند ادامه داد: فعالیت این امواج علاوه بر افزایش رشد ابر و وزش باد، موجب کاهش دمای هوا در سطح استان خواهد شد و روند دمایی نسبت به روزهای پیش از آن کاهشی میشود.
وی با اشاره به احتمال بارش در روزهای پایانی هفته گفت: با تقویت ناپایداریهای جوی، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در برخی نقاط استان وجود دارد که این شرایط بهویژه در روز پنجشنبه محتملتر خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بنابراین در حالی که تا دوشنبه شرایط جوی نسبتاً آرامی بر استان حاکم است، از سهشنبه به بعد با عبور امواج ناپایدار، شاهد تغییراتی در وضعیت آسمان، وزش باد و دمای هوا خواهیم بود.
زورآوند افزود: احتمال رگبارهای پراکنده نیز از پیامدهای این ناپایداریهاست و روز پنجشنبه از نظر احتمال وقوع این بارشها اهمیت بیشتری خواهد داشت.
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