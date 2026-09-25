ایستادگی رزمندگان، معادلات متجاوزان را برهم زد؛ رشادت عشایر جاودانه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قدرت‌الله خرم‌روز پیش از ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه یاسوج، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان و دانشجویان، اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس، جوانان و دلاورمردان غیور این مرز و بوم از سنگر مساجد، حسینیه‌ها و میعادگاه‌های نماز جمعه با دست خالی، اما با روحیه‌ای جهادی، سرشار از ایمان و فرهنگ عاشورایی، برای صیانت از تمامیت ارضی کشور روانه جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شدند.

وی با اشاره به حمایت قدرت‌های شرق و غرب از رژیم بعث عراق افزود: دشمن با پیشرفته‌ترین جنگ‌افزارهای روز دنیا پشت خاکریزها صف کشیده بود، اما رزمندگان ایران اسلامی و عشایر دلاور و سلحشور کهگیلویه و بویراحمد با ابتدایی‌ترین سلاح‌ها، از جمله برنو، در جبهه‌های غرب و جنوب جانانه ایستادند و در برابر تجاوز دشمن مقاومت کردند.

ایمان و مقاومت؛ معادله‌ای که دشمن محاسبه نکرد

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روایت‌ها و اعترافات برخی فرماندهان عراقی در یادداشت‌های جنگی، تصریح کرد: تحلیلگران نظامی جهان در محاسبات خود بیشتر تجهیزات مدرن، تانک‌ها و جنگنده‌ها را می‌دیدند، اما از درک عمق ایمان، ایثار، مقاومت و امید رزمندگان ایران عاجز بودند.

حجت الاسلام خرم‌روز بیان کرد: همین روحیه ایمان و مقاومت بود که در نهایت پیروزی‌های بزرگی را برای ملت ایران رقم زد و نشان داد قدرت یک ملت تنها در تجهیزات نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه ایمان، وحدت، ایثار و روحیه ایستادگی می‌تواند معادلات دشمن را تغییر دهد.

وی با تأکید بر اینکه جایگاه امروز ایران اسلامی در مجامع بین‌المللی ریشه در فرهنگ مقاومت دارد، گفت: طنین صدای اقتدار ملت ایران در سازمان ملل و صحنه‌های بین‌المللی، حاصل همان ایستادگی و فرهنگ شهادت و مقاومت بی‌بدیل مردان و زنان این سرزمین است.

بصیرت مردم؛ پشتوانه ایستادگی در برابر دشمن

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از زمان‌شناسی و بصیرت مردم شهیدپرور استان در عرصه‌های مختلف، اظهار کرد: مردم غیرتمند و بانوان مؤمن و فداکار یاسوج همواره پای آرمان‌های انقلاب، ولایت و رهبری ایستاده‌اند و با حضور خود در خیابان‌ها و میادین، پیام روشنی از ایستادگی در برابر دشمن متجاوز و مستکبر اعلام کرده‌اند.

وی با ادای احترام به مقام شامخ شهدای دانش‌آموز و به‌ویژه شهدای حوادث و جنایات اخیر، افزود: دشمنی که به دانش‌آموزان بی‌گناه نیز رحم نمی‌کند، باید بداند که خون‌های پاک شهدا و پایداری ملت ایران، چراغی برای ادامه مسیر عزت و استقلال کشور خواهد بود.

امنیت امروز مرهون ایثار خانواده شهداست

خرم‌روز در پایان با تجلیل از ایثار خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تأکید کرد: اگر امروز ملت ایران در سایه امنیت و اقتدار ایستاده است، مرهون گذشت و ایثار پدران و مادران شهیدی است که پاره‌های تن خود را برای اعتلای این آب و خاک تقدیم کردند.

وی اضافه کرد: رشادت رزمندگان، عشایر و خانواده‌های شهدا در تاریخ این سرزمین ماندگار است و نسل‌های آینده باید بدانند امنیت و عزت امروز کشور، حاصل بهای سنگینی است که شهدا و ایثارگران برای آن پرداختند.