دومیلیون و 300هزار گردشگر خارجی در سال 88 وارد ایران شدند

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، سید رضا موسوی عصر شنبه در جمع خبر نگاران در محل ستاد تسهیلات نوروزی افزود: بقیه گردشگرن از کشورهای همجوار و نیز برخی کشورهای اروپا و آفریقایی و نیز ژاپن به ایران سفر کرده اند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت: بیش از 92میلیون نفر سفر در ایام نوروز سال 1388در کشور انجام شد که پیش بینی می شود که در نوروز سال جدید این تعداد به بیش از 100میلیون نفر سفر افزایش یابد.

وی اظهار داشت: برای ایام نوروز هم اینک ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در مرکز 30 استان، 500 شهرستان و پنج منطقه آزاد جهت رفاه مسافران در ایام عید فعال شده است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: برای اقامت 33میلیون مسافر نوروزی یک میلیون و 882هزار و 216 تخت اقامتی پیش بینی شده که در مقایسه با مدت مشابه 20درصد رشد دارد.