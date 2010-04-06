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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

در سال زراعی جدید/

356 هزار تن گندم از مزارع اهواز برداشت می شود

356 هزار تن گندم از مزارع اهواز برداشت می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان اهواز پیش بینی کرد در سال زراعی جاری 356 هزار تن گندم از مزارع این شهرستان برداشت شود.

عبدالعزیز فدعمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه برداشت گندم از پانزدهم فروردین ماه در اهواز آغاز می شود، اظهار داشت: سطح زیر کشت گندم آبی در شهرستان 114 هزار و 500 هکتار و سطح زیر کشت گندم دیم 18 هزار و 500 هکتار است.

فدعمی با اشاره به فعالیت 500 کمباین در این رابطه از فعالیت 13 مرکز خرید گندم در شهرستان اهواز خبر داد و گفت: سیلوهای شهید رجایی و آذرپیکان به صورت شبانه روزی، چهار کارخانه آرد جنوب، خوزستان، اهواز و مهزیار و مراکز خرید گبیر، الهایی، حمیدیه، گمبوعه و ویس همچون سالهای گذشته مشغول به فعالیت بوده و در سال جاری مراکز سویسه و صفحه نیز آماده خرید گندم از کشاورزان هستند.
 
فرماندار اهواز گفت: تعهد تولید گندم استان در کشور یک میلیون و 300 هزار تن بوده که پیش بینی می شود 100 هزار تن بیش از این مقدار تولید داشته باشیم.
 
وی افزود: در سال زراعی گذشته 950 هزار هکتار سطح زیر کشت گندم آبی و 300 هزار هکتار سطح زیر کشت دیم استان بوده و برای تسهیل برداشت و خرید گندم در فصل برداشت از دو هزار و 200 کمباین خارج از استان و 370 دستگاه کمباین داخل استان استفاده می شود.
کد مطلب 1058341

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