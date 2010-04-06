50 هزار جلد کتاب به کتابخانه مجلس افزوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر زارع‌بیدکی مدیر فراهم‌آوری کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس با اعلام این خبر گفت: در سال 1388 کتابخانه مجلس شورای اسلامی در مجموع 360 میلیون تومان از بازار نشر داخل و خارج از کشور خرید کتاب داشته است.

وی ادامه داد: در پایان سال 88 تعداد 50 هزار جلد کتاب و2000 عنوان پایان‌نامه به منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی اضافه شده که از این میان تعداد 30 هزار نسخه با خرید از نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور به‌ویژه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (حدود 14 هزار جلد) تهیه و تعداد 20 هزار جلد نیز از سوی مراکز مختلف به کتابخانه اهدا شده‌ است.

زارع‌بیدکی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از این خرید به کتابهای حوزه علوم سیاسی، حقوق،علوم قرآنی و اسلام‌شناسی وهمچنین ایران شناسی اختصاص داشت که می‌توان آن را به دلایل مختلفی از جمله تولید آثار مناسب و به روز در این حوزه، نیاز مراجعه کنندگان و تجهیز این بخش در کتابخانه مرتبط دانست.

مدیر بخش فراهم‌آوری کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس در اشاره به برنامه‌های کتابخانه در راستای خرید و تجهیز منابع در سال جدید گفت: امسال هم با توجه به افزایش بودجه کتابخانه مجلس، پیش‌بینی می‌شود با خرید پربار و مناسبی روبه‌رو باشیم؛ برنامه‌ریزیهایی انجام خواهد شد که در نمایشگاه‌های کتاب داخل و خارج از کشور به‌ویژه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور موثر و پرباری داشته باشیم.

