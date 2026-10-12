تاکید ظفرقندی بر شناسایی افراد محروم از خدمات سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، در رویداد ملی جامعه سلامت؛ مردم یار و مسجد محور، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی در نظام سلامت، اظهار کرد: در تمام برنامه‌های نظام سلامت باید استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و مشارکت مردم از همان ابتدای طراحی برنامه‌ها در اولویت قرار گیرد. این موضوع یکی از کلیدواژه‌هایی است که باید از ابتدا به آن توجه کنیم.

وی با بیان اینکه ظرفیت اجتماعی گسترده یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های نظام سلامت است، افزود: این ظرفیت در محلات، روستاها، مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، سازمان‌های مردم‌نهاد و مجموعه‌هایی مانند بسیج وجود دارد. هیچ برنامه ملی سلامت، حتی اگر از نظر علمی و فنی به‌دقت طراحی شده باشد، بدون همراهی و مشارکت مردم نمی‌تواند به تمام اهداف خود دست یابد.

وزیر بهداشت، شناسایی افرادی را که از خدمات ضروری سلامت محروم مانده‌اند، از دیگر اولویت‌های مهم دانست و گفت: باید سالمندانی را که تنها زندگی می‌کنند، بیماران مبتلا به فشار خون را که به دلیل مشکلات اقتصادی مصرف داروهای خود را قطع کرده‌اند و مادران بارداری را که به دلیل دوری راه از مراقبت‌های منظم بازمانده‌اند، شناسایی کنیم. همچنین باید به افرادی توجه شود که به دلیل دشواری شرایط زندگی، خدمات مناسب سلامت را دریافت نمی‌کنند.

ظفرقندی با تأکید بر اهمیت مراجعه فعال به این گروه‌ها ادامه داد: شناسایی و پیگیری وضعیت این افراد، اقدامی مهم و ضروری در حوزه سلامت است و می‌تواند زمینه ارتباط نزدیک‌تر نظام سلامت با مردم را فراهم کند.

وی ارتقای سواد سلامت را از دیگر محورهای اساسی این حوزه برشمرد و تصریح کرد: باید به مردم نشان دهیم که نگران سلامت آنها هستیم. آموزش درباره علائم اولیه بیماری‌هایی مانند سرطان، مراقبت‌های اولیه، احیای قلبی‌ریوی و کنترل زخم، علاوه بر افزایش آگاهی مردم، به تقویت ارتباط آنها با نظام سلامت کمک می‌کند.

وزیر بهداشت با اشاره به نقش آموزش در تشخیص زودهنگام بیماری‌ها افزود: هرچه مردم با علائم اولیه بیماری‌ها و اقدامات ضروری مراقبتی آشناتر باشند، امکان تشخیص زودهنگام و ارائه خدمات به‌موقع بیشتر می‌شود. از این طریق می‌توان ضمن ارتقای سواد سلامت، بخشی از مشکلات حوزه سلامت را نیز کاهش داد.

ظفرقندی در ادامه بر ضرورت پیوند ظرفیت‌های موجود در کشور تأکید کرد و گفت: دو شبکه گسترده در اختیار داریم که می‌توان با اتصال آنها ارزش افزوده قابل‌توجهی برای سلامت مردم ایجاد کرد؛ نخست، شبکه جامع بهداشت و درمان کشور و دوم، شبکه گسترده بسیج.

وی با اشاره به گستردگی شبکه بهداشت و درمان کشور خاطرنشان کرد: شبکه بهداشت و درمان ایران از ظرفیت گسترده‌ای برخوردار است و در گفت‌وگو با وزیران کشورهای مختلف نیز، گستردگی و جامعیت این شبکه مورد توجه قرار می‌گیرد و زمینه تبادل تجربه و استفاده از این الگو مطرح می‌شود.

وزیر بهداشت در پایان تأکید کرد: ترکیب ظرفیت شبکه بهداشت و درمان با شبکه گسترده بسیج می‌تواند زمینه اجرای اقدامات مؤثر و گسترده‌تری را برای ارتقای سلامت مردم فراهم کند.