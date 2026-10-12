صادرات ۵۵۸ هزار تن محصولات کشاورزی هرمزگان در نیمه نخست سال

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن باوقار، سرپرست مدیریت حفظ نباتات این سازمان، با تشریح عملکرد قرنطینه‌های استان در شش ماه نخست سال جاری، از تداوم روند رو به رشد تجارت محصولات کشاورزی از مبادی این استان خبر داد و اظهار داشت: در این بازه زمانی، ۵۵۸ هزار تن محصولات کشاورزی از مبادی قرنطینه‌های گیاهی استان صادر شده است.

وی با اشاره به نقش راهبردی هرمزگان در تجارت بین‌المللی محصولات کشاورزی افزود: در همین مدت، ۲۶۲ هزار تن واردات و ۱۹۸ هزار تن ترانزیت محصولات کشاورزی نیز از مبادی قرنطینه گیاهی استان انجام شده است.

باوقار خاطرنشان کرد: این عملیات با نظارت دقیق کارشناسان قرنطینه، از مبادی قرنطینه‌های گیاهی شهید باهنر، شهید رجایی، بندرلنگه، پارسیان، سیریک، جاسک و قشم صورت گرفته است.

سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: حفظ سلامت محصولات کشاورزی در چرخه صادرات، واردات و ترانزیت، خط قرمز این مدیریت است و کارشناسان قرنطینه با آمادگی کامل، به‌صورت شبانه‌روزی بر جریان تبادل محصولات گیاهی در مبادی استان نظارت می‌کنند تا ضمن صیانت از امنیت غذایی و منابع گیاهی کشور، مسیر تجارت قانونی و سلامت‌محور هموارتر از همیشه ادامه یابد.