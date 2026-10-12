به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرهادی در مراسم رونمایی از کتاب «میراث سبز تهران خاطرات و تجربیات بیست‌ساله مدیران محیط‌زیستی شهر تهران» با اشاره به اهمیت انتقال تجربه مدیران گذشته اظهار کرد: محیط‌زیست موضوعی سیاسی نیست، بلکه با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد و هر میزان تلاش در این حوزه می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مدیران و متخصصان باسابقه محیط‌زیست پس از پایان مسئولیت از ظرفیت‌های اجرایی و مشورتی دور می‌مانند، افزود: باید از تجربه این افراد در شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سایر مجموعه‌های کشور استفاده شود.

تدوین سامانه شناسایی و پایش منابع آلاینده

پیرهادی با اشاره به اقدامات شورای شهر تهران در حوزه محیط‌زیست گفت: یکی از موضوعات بنیادی، شناسایی و پایش منابع آلاینده است که برای آن سامانه‌ای با رویکرد مردم‌پایه پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح، آلاینده‌های موجود در محلات و مناطق مختلف شهر در یک سامانه جمع‌آوری می‌شوند تا پس از بررسی، درباره نحوه رفع آلودگی‌ها تصمیم‌گیری شود. در صورت نیاز به اعتبار، شهرداری پیشنهاد بودجه را به شورا ارائه می‌کند تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

رئیس کمیته سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به تدوین طرح جامع آب خام فضای سبز پایتخت اظهار کرد: کمبود آب در دهه‌های گذشته از مشکلات مهم فضای سبز تهران بوده و کاهش منابع آبی، درختان را تضعیف کرده و زمینه آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر آفات را افزایش داده است.

پیرهادی با اشاره به استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز افزود: در این طرح، منابع آبی موجود، مخازن، خطوط انتقال و تصفیه‌خانه‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند و برای اجرای آن نیز اعتبار قابل توجهی در بودجه پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه ۱۴ تصفیه‌خانه محلی در مناطق ۲۲گانه تهران در حال ایجاد است، گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود، شهرداری اجرای بخشی از این طرح‌ها را بر عهده گرفته و تفاهم‌نامه‌های مربوط به آن نیز از سوی سازمان بوستان‌ها پیگیری شده است.

پیرهادی همچنین از تدوین طرح جامع فضای سبز تهران خبر داد و گفت: در این طرح، نیاز آبی مناطق مختلف، منابع تأمین آب، شرایط اقلیمی و خاک و گونه‌های گیاهی متناسب با هر محدوده مورد توجه قرار گرفته است.

بخشودگی ۳۰ درصدی عوارض برای ساختمان‌های سبز

وی با اشاره به مصوبه ساختمان سبز در شورای شهر تهران اظهار کرد: در این طرح سه نشان «سرو زرین»، «سرو سیمین» و «سرو سبزین» برای ساختمان‌ها پیش‌بینی شده است و ساختمان‌هایی که ضوابط تعیین‌شده را رعایت کنند، مشمول ۳۰ درصد بخشودگی عوارض خواهند شد.

رئیس کمیته سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران افزود: در تدوین این مصوبه، آب و انرژی سهم قابل توجهی از معیارها را به خود اختصاص داده‌اند و موضوعاتی مانند مصالح ساختمانی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده از آب‌های خاکستری نیز در آن دیده شده است.

وی ادامه داد: پس از تصویب این طرح در شورای شهر تهران، موضوع برای استفاده سایر دستگاه‌های اجرایی و تعمیم آن به استان‌های کشور پیگیری شد.

درختان ارزشمند تهران به‌عنوان میراث طبیعی

پیرهادی با اشاره به ضرورت حفاظت ویژه از درختان کهنسال تهران گفت: آسیب‌دیدن درخت کهنسال امامزاده یحیی، ضرورت تدوین ضوابط ویژه برای نگهداری از درختان ارزشمند شهر را بیشتر نمایان کرد.

وی افزود: در مصوبه پیشنهادی شورا، درختان ارزشمند تهران به‌عنوان میراث طبیعی شهر مورد توجه قرار گرفته‌اند و ثبت و حفاظت از این درختان با همکاری مجموعه‌های مرتبط دنبال می‌شود.

پیرهادی با اشاره به وجود حدود ۲ هزار درخت ارزشمند در تهران تأکید کرد: این درختان به دلیل قدمت و ارزش طبیعی خود نیازمند شیوه‌های ویژه نگهداری هستند و نباید نحوه مراقبت از آن‌ها با درختان معمولی یکسان باشد.

مستندسازی تجربه مدیران برای استفاده در آینده

در ادامه این مراسم، یکی از حاضران با اشاره به تجربه همکاری با مدیران سابق محیط‌زیست شهرداری تهران، انتشار کتاب «میراث سبز تهران» را اقدامی در راستای ثبت تجربیات و حفظ حافظه سازمانی دانست.

وی با بیان اینکه مدیران سابق در این کتاب تجربیات دوران مسئولیت خود را تشریح کرده‌اند، گفت: موانع و چالش‌های محیط‌زیستی شهر تهران، مسائل ساختاری و نهادی و راهکارهای مدیران برای حل این مسائل در قالب روایت‌هایی مکتوب شده است.

این مقام مسئول با قدردانی از دست‌اندرکاران تدوین کتاب افزود: مدیران مختلف در دوره‌های گذشته، هرکدام بخشی از مسیر شکل‌گیری و توسعه اداره‌کل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران را پیش برده‌اند و اقدامات امروز این مجموعه حاصل تلاش و تجربه مدیران پیشین است.

وی ادامه داد: این مجموعه علاوه بر پیگیری الزامات محیط‌زیستی در بخش‌های مختلف شهرداری، با تشکل‌های مردم‌نهاد تعامل دارد و از ظرفیت‌های مردمی برای پیشبرد برنامه‌های محیط‌زیستی استفاده می‌کند.

وی با اشاره به مصوبات شورای شهر تهران در حوزه محیط‌زیست اظهار کرد: تجربه‌های به‌دست‌آمده و مصوبات این حوزه می‌توانند برای سایر کلان‌شهرهای کشور نیز مورد استفاده قرار گیرند.

وی در پایان تأکید کرد: ثبت تجربه‌ها و روایت‌های مدیران در قالب کتاب، به مدیران آینده کمک می‌کند با شناخت چالش‌های گذشته و استفاده از درس‌آموخته‌های پیشین، برنامه‌های محیط‌زیستی را بهتر پیش ببرند.