آخرین فیلم تیلور هکفورد پس از دو سال از بایگانی در آمد

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر فیلم "مزرعه عشق" که در سال 2008 به کارگردانی هکفورد ساخته شد به دلیل اختلاف قانونی میان دو استودیوی تهیه کننده نزدیک به دو سال بلاتکلیف مانده بود اما به حکم دادگاه فدرال آمریکا در 7 شهر آمریکای شمالی و همچنین در چند سالن انگلستان ، کشور های اسکاندیناوی ، استرالیا و فرانسه به نمایش در می آید . حق پخش فیلم در دیگر کشور ها در بازار فیلم کن که درحاشیه جشنواره کن برگزار می شود ، به فروش می رسد.



هلن میرن همسر هکفورد و بازیگر کهنه کار انگلیسی که امسال برای بازی در فیلم " ایستگاه آخر" نامزد اسکار بازیگر نقش اول زن بود و جو پشی در این فیلم به نقش آفرینی پرداخته اند.مارک جیکوبسن فیلمنامه "مزرعه عشق" را بر اساس مقاله ای نوشته خود که در سال 1971 در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسید نوشته است.



استودیوی کانادایی ای وان انترتینمنت و استودیوی امریکایی آرامید به طور مشترک تهیه این فیلم را بر عهده داشتند که پس از ساخته شدن فیلم بر سر فروش حق پخش فیلم دچار اختلاف شدند.



"شب های سفید" ، "دولورس کلیبورن "، "وکیل مدافع شیطان" و " ری" از جمله فیلم های تیلور هکفورد است که برای ساخت فیلم "ری" نامزد دو جایزه اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شده بود.