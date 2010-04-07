نخستین نشاء مکانیزه برنج کشور در مازندران انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، این مراسم به صورت نمادین در سطح یک هکتار از شالیزاری آقای ذبیح الله اولیایی در بخش دابودشت آمل برگزار شد.

استاندار مازندران در این مراسم با اشاره به اینکه هزینه های بالای مراحل کاشت، داشت و برداشت برنج برای کشاورزان استان طاقت فرسا شده است از اهتمام جدی دولت برای کاهش هزینه های تولید و نیز توسعه مکانیزاسیون تولید برنج در مازندران خبر داد.

سیدعلی اکبر طاهایی افزود: دولت امسال در این بخش برای مازندران 70 میلیارد ریال تسهیلات یارانه ای برای دستگاه های نشاء کار، وجین و برداشت برنج اختصاص داده است.

وی از کشاورزان خواست تا در قالب تشکل های تعاونی برنج نسبت به خرید ماشین آلات کشاورزی اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این مراسم با اشاره به اینکه امسال در سطح 10 هزار هکتار از شالیزارهای استان به صورت مکانیزه نشاء کاری خواهد شد از توزیع 150 دستگاه نشاء کار برنج در این استان خبر داد.

عنایت االله تورنگ توسعه مکانیزاسیون برنج در مازندران را جزء ضرورت های استان در سال اخیر جدید دانست و گفت: دو بانک نشاء امسال در سازی و آمل راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه امسال سطح زیر کشت ارقام پر محصول با 10 درصد افزایش به 85 هزار خواهد رسید، پیش بینی کرد که امسال در مجموع از سطح 19 هزار هکتار شالیزاری در استان حدود یک میلیون و 400 هزار شلتوک تولید خواهد شد.

مازندران با تولید 42 درصد برنج کشور رتبه نخست تولید این محصول استراتژیک را در کشور دارد.