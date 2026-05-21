به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داودیان شامگاه پنجشنبه در جمع مسئولان شهرستان میاندورود با اشاره به وضعیت سد شهید رجایی، اظهار کرد: کشاورزی در زمان مناسب شروع شد و وضعیت آبگیری نسبتاً خوب بود، اما شرایط امسال با سال گذشته متفاوت است.

وی با بیان اینکه سال گذشته مخزن سد ۱۶۲ میلیون مترمکعب آب داشت و سد به طور کامل آبگیری شده بود، افزود: امسال این رقم به ۱۲۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

داودیان تصریح کرد: تجربیات سال گذشته نشان می‌دهد اگر مدیریت منابع آب به درستی انجام شود، منابع موجود قابل بهره‌برداری است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با انتقاد از کشت محصولات پرآب‌بر گفت: قرار بود رقم پر محصول که آب‌بر است کاشته نشود، اما این اتفاق نیفتاد.

وی از آغاز رهاسازی آب از سد از فردا تا هفته اول مرداد خبر داد و خاطرنشان کرد: پس از هفته اول مرداد امکان بازگشایی دریچه نداریم مگر اینکه سیلاب‌های نادر اتفاق بیفتد.

داودیان هشدار داد: کشاورزانی که تا امروز نشاء برنج انجام داده‌اند، بر اساس برنامه‌ریزی می‌توانند آب دریافت کنند، اما نشاء از این زمان به بعد، موجب آسیب رساندن به زمین‌های کشاورزی و بقیه اراضی خواهد شد.

وی خطاب به گندمکارانی که منتظر برداشت محصول خود هستند، گفت: اگر بعد از برداشت گندم قصد نشاء دارند، بدانند بعد از هفته اول مرداد حتی یک مترمکعب امکان رهاسازی آب نداریم.

این مسئول تأکید کرد: از فردا نوبت‌بندی آب شروع می‌شود و جهاد کشاورزی باید در این زمینه همکاری کند. اگر از این زمان به بعد کسی نشاء انجام ندهد، پایان خوبی برای فصل برنج خواهیم داشت.

داودیان در پایان درباره نحوه پرداخت آب بها گفت: محدودیت زیادی نداریم تا به کشاورزان فشار وارد نشود.