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۲۰ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۱۵

قهرمان فرانسوی تکواندو جهان:

دوست دارم شیوه مبارزه ایرانی ها را یاد بگیرم

دوست دارم شیوه مبارزه ایرانی ها را یاد بگیرم

مایکل بروت پس از کسب مدال نقره مسابقات جام فجر گفت: تکواندوکاران ایرانی به شیوه خاصی که در جهان زبانزد است مبارزه می کنند و من هم مانند خیلی از تکواندوکاران دیگر کشورها دوست دارم این شیوه را یاد بگیرم.

 سرگروه شاخص تیم ملی تکواندو فرانسه با بیان مطلب فوق به خبرنگارمهر گفت: حضور تیم ملی کره جنوبی می توانست باعث رونق بیشتر این مسابقات باشد ولی در اینجا تیم هایی هستند که باعث شده اند تا غیبت کره جنوبی به چشم نیاید.

 مایکل بروت ادامه داد: پیش از این یک بار از جام فجر مدال طلا کسب کرده ام و در مسابقات این دوره هم نقره گرفتم. من همواره سعی می کنم در رقابت های جام فجر در تهران شرکت کنم چرا که سطح مسابقات آن مناسب است. 

وی افزود: ترسی از شکست در مسابقات مختلف و حتی جام فجر در ایران ندارم. من علاقه خاصی به شیوه مبارزاتی تکواندوکاران ایران داشته و آن را بهتر از کره ای ها می دانم. به همین دلیل به همراه تیم ملی کشورم به فرانسه بر نمی گردم و دوهفته در تهران تمرین می کنم تا برای مسابقات قهرمانی اروپا آماده شوم.

دارند ه مدال های طلا و نقره جهان و اروپا در مورد المپیک پکن گفت: در رقابت های بزرگ و سطح بالایی مثل المپیک تجربه نقش بسیاری دارد و من به کم تجربگی خود باختم نه به حریف خود از مالی ولی مطمئن باشید سخت تمرین می کنم تا در لندن او را شکست دهم. 

مایکل بروت که تاکنون با نفراتی چون علی و حسین تاجیک و یوسف کرمی مبارزه کرده ابراز امیدواری کرد تا با کسب یک مدال خوشرنگ از مسابقات المپیک 2012 لندن از دنیای قهرمانی خداحافظی کند.
 

کد مطلب 1060225

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