معرفی 30 شاعران ایرانی در همایش "شاعران ایران و جهان"

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی بیدج گفت: کتابی به دو زبان فارسی و انگلیسی از اشعار شاعران ایرانی در حال آماده‌سازی است تا همزمان با برگزاری همایش توزیع شود.

وی گفت: گزینش شاعرانی که اشعارشان در این مجموعه مورد استفاده قرار می‌گیرد به انتخاب شورای سیاستگذاری شعر وزارت فرهنگ و ارشاد انجام شده است.

بیدج در ادامه افزود: این شورا از میان شمار فراوان شاعران شاخص ایران برخی را به عنوان برگزیده انتخاب کرد تا شرح حال و نمونه‌ای از اشعار آنان به عنوان برگزیده اشعار ایران به شاعران خارجی ارائه شود.

وی با بیان این که بخشی از یک شعر یا یک غزل به طور کامل از اشعار شاعران ایرانی به انگلیسی ترجمه شده است اظهار کرد: ارائه کتاب شاعران ایرانی این امکان را به مخاطبان حاضر در همایش می‌دهد تا ضمن بازخوانی اشعار به فارسی، ترجمه انگلیسی آن را نظاره کنند.

دبیر بین‌المللی همایش شاعران ایران و جهان گفت: برخی از اشعار مورد استفاده در این کتاب از آثار شاعران درگذشته است تا شمایی از شعر معاصر ایران به شاعران خارجی ارائه شود.

