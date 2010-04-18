جشنواره گل و گلاب میمند برگزار می شود / اعلام برنامه های ویژه جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی همت صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همایش و جشنواره گل و گلاب میمند فارس امسال با هدف ایجاد بستر مناسب برای توجه به توسعه خوشه صنعتی گلاب و عرقیات گیاهی، توجه همگانی به منطقه میمند و شناسایی و معرفی جاذبه های سیاحتی ،گردشگری و فراهم آوردن زمینه مناسب برای معرفی مناسب محصولات میمند در زمینه عرقیات و گلاب برگزار می شود.

وی با بیان اینکه مراسم امسال در دو بخش همایش و جشنواره برگزار می شود، گفت: همایش گل و گلاب میمند که روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه با حضور مسئولان استانی و کشوری برگزار خواهد شد با کارگروه های تخصصی، ضمن بررسی موانع و مشکلات توسعه خوشه صنعتی گلاب و عرقیات گیاهی و مسائل موجود در بخشهای کشاورزی، بازرگانی، بازاریابی صنعتی سازی و کیفیت محصولات تولیدی درخصوص رفع این مشکلات بحث و تبادل نظر و تصمیماتی اتخاذ خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی فارس بهره برداری از یک واحد صنعتی تولید عرقیات و گلاب و بازدید مسئولان و شرکت کنندگان از تعدادی از واحدهای سنتی و صنعتی گلاب گیری و همچنین گلستانهای گل محمدی را از جمله برنامه های همایش گل و گلاب میمند اعلام کرد.

همت با اشاره به اینکه جشنواره گل و گلاب میمند نیز روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه و با حضور مسئولان در بوستان شقایق میمند افتتاح خواهد شد، تصریح کرد: اجرای موسیقی سنتی، مراسم شعرخوانی با محوریت میمند، برگزاری مسابقه ویژه مردم از برنامه های این جشنواره خواهد بود که در روز جمعه سوم اردیبهشت ماه نیز ادامه خواهد یافت.

وی افزود: همچنین با همکاری سازمان میراث فرهنگی - صنایع دستی و گردشگری فارس نمایشگاه صنایع دستی و غذاهای سنتی و ویژه برنامه های گردشگری اجرا خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس همچنین با اشاره به اینکه با همکاری بخشداری و شهرداری میمند، تمهیدات و امکاناتی برای استقبال از میهمانان در این جشنواره در نظر گرفته شده، اظهار امیدواری کرد که برگزاری این جشنواره بتواند در معرفی بهتر میمند به مردم موثر باشد.

وی اضافه کرد: با هماهنگی های انجام شده با اتحادیه گلابیگران میمند عرضه گلاب و عرقیات گیاهی با تخفیف 15 درصدی ویژه به مردم ارائه خواهد شد.

همت در ادامه با بیان اینکه ایجاد توسعه خوشه صنعتی گلاب و عرقیات گیاهی میمند عنوان یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور به فارس از سال 87 توسط شرکت شهرکهای صنعتی فارس وبا انتخاب عامل توسعه آغاز شده است گفت: اجرای این طرح تاکنون دستاوردهای مناسبی به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون شش واحد صنعتی در کنار 50 واحد صنعتی در زمینه تولید گلاب و عرقیات در این منطقه به فعالیت می پردازند، گفت: انجام فعالیتهای بازراریابی، ارتقاء سطح تکنولوژی، استانداردسازی و توجه به کیفیت محصولات از جمله برنامه های بوده که در قالب این خوشه انجام شده و در حال انجام است.

همت افزود: تاکنون برای ارتقای تکنولوژی، نوسازی واحدهای صنعتی و ایجاد واحدهای جدید صنعتی حدود هشت میلیارد ریال از محل کمکهای فنی و اعتباری پرداخت شده است.

وی ادامه داد: این جشنواره با همکاری سازمان بازرگانی فارس، صندوق توسعه صادرات، سازمان جهاد کشاورزی ، سازمان میراث فرهنگی – صنایع دستی و گردشگری، شرکت تعاونی گلابیگران میمند، فرمانداری فیروزآباد، بخشداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر میمند برگزار خواهد شد

منطقه میمند که در 100 کیلومتری شیراز قرار دارد و با دارا بودن یک هزار هکتار سطح زیر کشت باغ گل محمدی یکی از مناطق مهم و قطب های گل محمدی در سطح کشور محسوب می شود که پیش بینی می شود امسال با توجه به وضعیت خشکسالی، از یک هزار تن گل محمدی در مساحت هزار هکتاری ، سه هزار تن گلاب تولید شود.