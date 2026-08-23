مذاکره پتروبراس برای اکتشاف نفت و گاز در غنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت نفت دولتی پتروبراس ضمن ابراز تمایل برای اکتشاف در چهار بلوک فراساحلی در غنا، اعلام کرد که مذاکرات در این زمینه آغاز شده است.

پتروبراس همچنین اعلام کرد که وزارت انرژی و گذار سبز این کشور غرب آفریقا با درخواست این شرکت برای مذاکره درباره قراردادهای اکتشافی برای چهار بلوک فراساحلی در «حوضه کِتا» موافقت کرده است.

سیلویا انژوس رئیس بخش اکتشاف و تولید پتروبراس، در گفتگو با رویترز اعلام کرد که بلوک‌های غنا از نظر زمین‌شناسی مشابه حاشیه استوایی برزیل هستند و مرز نفتی پربازده این کشور به شمار می‌روند.

ماگدا چمبریارد، مدیرعامل پتروبراس، سال گذشته به رویترز گفت که این شرکت بزرگ نفتی در نظر دارد آفریقا را به منطقه اصلی اکتشافی خود در خارج از برزیل تبدیل کند.

پتروبراس افزون‌بر غنا، به دنبال فرصت‌هایی در چند کشور آفریقایی ازجمله سائوتومه و پرنسیپ، نامیبیا، ساحل عاج و آفریقای جنوبی بوده است.

بنا بر اعلام این شرکت، این اقدام همسو با راهبرد پتروبراس برای تجدید ذخایر نفت و گاز از طریق اکتشاف در مناطق مرزی جدید در برزیل و خارج از کشور است.

این شرکت همچنین اعلام کرد که در حال ارزیابی فرصت‌هایی برای تنوع‌بخشیدن به سبد اکتشافی خود و حمایت از رشد بلندمدت است.