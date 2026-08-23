به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه برنامه‌ریزی شده است ۱۳۴ هزار واحد مسکن شامل حدود ۹۰ هزار واحد شهری و ۴۰ هزار واحد روستایی همزمان با هفته دولت و حداکثر تا شهریورماه به بهره‌برداری برسد، گفت: این واحدها شامل حدود ۳۲ هزار واحد مسکن حمایتی و ۹۹ ساله، ۴۳ هزار واحد مسکن روستایی، ۳۴ هزار واحد خودمالکی شهری، ۱۴ هزار واحد در بافت فرسوده و حدود ۸ هزار واحد مسکن نیروهای مسلح است.

۲۶ هزار زمین به طرح جوانی جمعیت می‌رسد

وی با اشاره به سایر برنامه‌های حوزه مسکن حمایتی افزود: علاوه بر این واحدها، حدود ۲۶ هزار مورد واگذاری زمین در قالب طرح جوانی جمعیت نیز در برنامه قرار دارد.

فرهادزاده با تأکید بر نظارت مستمر بر روند اجرای این طرح‌ها بیان کرد: عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، شهرهای جدید، بنیاد مسکن و سایر مجموعه‌های مرتبط، به‌صورت هفتگی در وزارت راه و شهرسازی مورد پایش قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: این پایش‌ها با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونان وزیر و مدیران مجموعه‌های تابعه انجام می‌شود تا روند اجرای پروژه‌ها به‌صورت مستمر بررسی و موانع موجود برای بهره‌برداری از واحدها برطرف شود.

آغاز ثبت‌نام مسکن استیجاری در تهران و مشهد

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی از آغاز ثبت‌نام مسکن استیجاری در شهرهای تهران و مشهد همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: در جلسات اخیر شورای عالی مسکن، حمایت‌های ویژه‌ای برای دهک‌های کم‌برخوردار و مددجویان نهادهای حمایتی مقرر شده است.

وی یادآور شد: یکی از این حمایت‌ها، تأمین اعتبار و تخصیص سقف ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه انفرادی به این افراد است.

وام ۵ درصدی برای مسکن محرومان

فرهادزاده با بیان اینکه علاوه بر حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی، نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی نیز کمک‌های ویژه‌ای به مددجویان خود خواهند داشت، افزود: سازمان برنامه و بودجه نیز مصوب کرده است که امسال تا سقف ۸ همت و با سقف انفرادی ۳۰۰ میلیون تومان برای هر نفر، امکان کمک به این بخش فراهم شود. بنابراین، بسته مناسبی برای حمایت از محرومان در حوزه مسکن دیده شده است.

به گفته وی، در کنار این موارد، امسال برای مسکن محرومان، تسهیلات کم‌بهره با نرخ کارمزد ۵ درصد برای اجرای پروژه‌ها در شهرها نیز پیش‌بینی شده است.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این تسهیلات با نرخ کارمزد پایین برای اقشار کم‌درآمد، فرصت مناسبی برای کاهش میزان اقساط و حمایت بیشتر از جامعه هدف فراهم می‌کند، اظهار کرد: در کنار وام‌های مسکن محرومان که بنیاد مسکن موضوع آن را دنبال می‌کند، کمک‌های بلاعوض نیز در قالب کمک‌های حساب ۱۰۰ امام (ره) و حمایت‌های دستگاه‌های مربوطه در پروژه‌های مسکن محرومان در نظر گرفته شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، برای مسکن محرومان و اقشار حمایتی، مجموعه‌ای از تسهیلات، کمک‌های بلاعوض و حمایت‌های مستقیم دستگاه‌های مختلف در نظر گرفته شده است.